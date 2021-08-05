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Против курившей на рейсе Бодрум — Москва женщины возбудили уголовное дело

Против курившей на рейсе Бодрум — Москва женщины возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.08.2021

Против курившей на рейсе Бодрум — Москва женщины возбудили уголовное дело

Уголовное дело об оскорблении представителя власти возбудили против пассажирки, закурившей на рейсе Бодрум-Москва, сообщила представитель Московского... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:02

2021-08-05T13:02

2021-08-05T13:02

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении представителя власти возбудили против пассажирки, закурившей на рейсе Бодрум-Москва, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.Ранее на сайте МВД Медиа сообщалось, что женщина закурила на рейсе Бодрум-Москва, она вела себя "неадекватно" во время общения с полицейскими. Ее привлекли к административной ответственности по статье КоАП "мелкое хулиганство".Марковская отмечает, что женщина была пьяна, нарушала общественный порядок и курила. Прибывшие на борт полицейские предложили правонарушительнице проследовать в дежурную часть в кресле для людей с ограниченными возможностями, так как у женщины была повреждена нога. Пассажирка начала громко кричать, размахивать руками и публично оскорблять правоохранителей."По данному факту следователем... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сказала Марковская.

https://ria.ru/20210331/debosh-1603567090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия