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Против курившей на рейсе Бодрум — Москва женщины возбудили уголовное дело
Против курившей на рейсе Бодрум — Москва женщины возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.08.2021
Против курившей на рейсе Бодрум — Москва женщины возбудили уголовное дело
Уголовное дело об оскорблении представителя власти возбудили против пассажирки, закурившей на рейсе Бодрум-Москва, сообщила представитель Московского... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:02
2021-08-05T13:02
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении представителя власти возбудили против пассажирки, закурившей на рейсе Бодрум-Москва, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.Ранее на сайте МВД Медиа сообщалось, что женщина закурила на рейсе Бодрум-Москва, она вела себя "неадекватно" во время общения с полицейскими. Ее привлекли к административной ответственности по статье КоАП "мелкое хулиганство".Марковская отмечает, что женщина была пьяна, нарушала общественный порядок и курила. Прибывшие на борт полицейские предложили правонарушительнице проследовать в дежурную часть в кресле для людей с ограниченными возможностями, так как у женщины была повреждена нога. Пассажирка начала громко кричать, размахивать руками и публично оскорблять правоохранителей."По данному факту следователем... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сказала Марковская.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:02 05.08.2021
 
Против курившей на рейсе Бодрум — Москва женщины возбудили уголовное дело

СК: дело об оскорблении представителя власти завели на курившую на рейсе Бодрум — Москва женщину

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении представителя власти возбудили против пассажирки, закурившей на рейсе Бодрум-Москва, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Ранее на сайте МВД Медиа сообщалось, что женщина закурила на рейсе Бодрум-Москва, она вела себя "неадекватно" во время общения с полицейскими. Ее привлекли к административной ответственности по статье КоАП "мелкое хулиганство".
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Марковская отмечает, что женщина была пьяна, нарушала общественный порядок и курила. Прибывшие на борт полицейские предложили правонарушительнице проследовать в дежурную часть в кресле для людей с ограниченными возможностями, так как у женщины была повреждена нога. Пассажирка начала громко кричать, размахивать руками и публично оскорблять правоохранителей.
"По данному факту следователем... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сказала Марковская.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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