Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/delegitimatsiya-1744482907.html
Депутат обвинил Запад в запуске программы по делегитимации выборов в России
Депутат обвинил Запад в запуске программы по делегитимации выборов в России - РИА Новости, 05.08.2021
Депутат обвинил Запад в запуске программы по делегитимации выборов в России
Программа по делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги голосования Запад не интересуют, написал в telegram-канале комиссии Госдумы по... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:25
2021-08-05T12:25
в мире
сша
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
обсе
василий пискарев
анн линде (мид швеции)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb5f09ece317bdca857f0f2c8a21bc5.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Программа по делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги голосования Запад не интересуют, написал в telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее глава Василий Пискарев.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."Действия БДИПЧ ОБСЕ и шумная реакция с осуждением в адрес России со стороны официальных лиц Запада (представителя Внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, председателя ОБСЕ Анн Линде, миссии США при ОБСЕ) говорит о том, что программа по дискредитации и делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги выборов их просто не интересуют", - сообщил он.По его словам, комиссия проанализировала деятельность наблюдателей от БДИПЧ в течение почти трех десятилетий. Парламентарий отметил, что организация уже дважды отказывалась присылать в Россию своих наблюдателей: в 2007 году на выборах в Государственную Думу, и в 2008 – на выборах президента."БДИПЧ не присылает своих наблюдателей, когда понимает, что каких-либо значимых для них нарушений в избирательной кампании обнаружить не удастся, и поводов для громких заявлений о вбросах бюллетеней и фальсификациях на этих выборах просто не будет. Сыграло свою роль и инициированное Комиссией Госдумы законодательство, которое ставит заслон провокациям в ходе избирательной кампании", - добавил Пискарев.
https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_573843dd323529a81d4e63fec3470449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, обсе, василий пискарев, анн линде (мид швеции), россия
12:25 05.08.2021
 
Депутат обвинил Запад в запуске программы по делегитимации выборов в России

Депутат Госдумы Пискарев: Запад запустил программу по делегитимации выборов в России

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Программа по делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги голосования Запад не интересуют, написал в telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее глава Василий Пискарев.
Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
"Действия БДИПЧ ОБСЕ и шумная реакция с осуждением в адрес России со стороны официальных лиц Запада (представителя Внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, председателя ОБСЕ Анн Линде, миссии США при ОБСЕ) говорит о том, что программа по дискредитации и делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги выборов их просто не интересуют", - сообщил он.
По его словам, комиссия проанализировала деятельность наблюдателей от БДИПЧ в течение почти трех десятилетий. Парламентарий отметил, что организация уже дважды отказывалась присылать в Россию своих наблюдателей: в 2007 году на выборах в Государственную Думу, и в 2008 – на выборах президента.
"БДИПЧ не присылает своих наблюдателей, когда понимает, что каких-либо значимых для них нарушений в избирательной кампании обнаружить не удастся, и поводов для громких заявлений о вбросах бюллетеней и фальсификациях на этих выборах просто не будет. Сыграло свою роль и инициированное Комиссией Госдумы законодательство, которое ставит заслон провокациям в ходе избирательной кампании", - добавил Пискарев.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 11:49
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России
 
В миреСШАБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФОБСЕВасилий ПискаревАнн Линде (МИД Швеции)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Лента новостейМолния