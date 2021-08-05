https://ria.ru/20210805/delegitimatsiya-1744482907.html
Депутат обвинил Запад в запуске программы по делегитимации выборов в России
Депутат обвинил Запад в запуске программы по делегитимации выборов в России - РИА Новости, 05.08.2021
Депутат обвинил Запад в запуске программы по делегитимации выборов в России
Программа по делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги голосования Запад не интересуют, написал в telegram-канале комиссии Госдумы по... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:25
2021-08-05T12:25
2021-08-05T12:25
в мире
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бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
обсе
василий пискарев
анн линде (мид швеции)
россия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Программа по делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги голосования Запад не интересуют, написал в telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее глава Василий Пискарев.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."Действия БДИПЧ ОБСЕ и шумная реакция с осуждением в адрес России со стороны официальных лиц Запада (представителя Внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, председателя ОБСЕ Анн Линде, миссии США при ОБСЕ) говорит о том, что программа по дискредитации и делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги выборов их просто не интересуют", - сообщил он.По его словам, комиссия проанализировала деятельность наблюдателей от БДИПЧ в течение почти трех десятилетий. Парламентарий отметил, что организация уже дважды отказывалась присылать в Россию своих наблюдателей: в 2007 году на выборах в Государственную Думу, и в 2008 – на выборах президента."БДИПЧ не присылает своих наблюдателей, когда понимает, что каких-либо значимых для них нарушений в избирательной кампании обнаружить не удастся, и поводов для громких заявлений о вбросах бюллетеней и фальсификациях на этих выборах просто не будет. Сыграло свою роль и инициированное Комиссией Госдумы законодательство, которое ставит заслон провокациям в ходе избирательной кампании", - добавил Пискарев.
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в мире, сша, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, обсе, василий пискарев, анн линде (мид швеции), россия
Депутат обвинил Запад в запуске программы по делегитимации выборов в России
Депутат Госдумы Пискарев: Запад запустил программу по делегитимации выборов в России