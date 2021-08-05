https://ria.ru/20210805/bochkarev-1744467764.html

Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья

Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья - РИА Новости, 05.08.2021

Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья

В Москве за семь месяцев 2021 года на 87% выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:19

2021-08-05T11:19

2021-08-05T11:19

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 5 авг - РИА Недвижимость. В Москве за семь месяцев 2021 года на 87% выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. С начала года введено уже 3,4 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 87% от плана", – рассказал он.Кроме того, по словам заммэра, за семь месяцев сдано 7 миллионов "квадратов" различной недвижимости (82% от годового плана).Бочкарёв уточнил, что 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости введено на территории бывших столичных промзон, включая 750 тысяч "квадратов" жилья.Всего в 2021 году в Москве планируется ввести в строй примерно 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая около 4 миллионов "квадратов" жилья.

https://ria.ru/20210730/mololit-1743641585.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы