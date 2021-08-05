Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/bochkarev-1744467764.html
Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья
Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья - РИА Новости, 05.08.2021
Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья
В Москве за семь месяцев 2021 года на 87% выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:19
2021-08-05T11:19
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Недвижимость. В Москве за семь месяцев 2021 года на 87% выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. С начала года введено уже 3,4 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 87% от плана", – рассказал он.Кроме того, по словам заммэра, за семь месяцев сдано 7 миллионов "квадратов" различной недвижимости (82% от годового плана).Бочкарёв уточнил, что 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости введено на территории бывших столичных промзон, включая 750 тысяч "квадратов" жилья.Всего в 2021 году в Москве планируется ввести в строй примерно 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая около 4 миллионов "квадратов" жилья.
https://ria.ru/20210730/mololit-1743641585.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_6a29fbec17ba249179d920d55b95771e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
11:19 05.08.2021
 

Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Недвижимость. В Москве за семь месяцев 2021 года на 87% выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. С начала года введено уже 3,4 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 87% от плана", – рассказал он.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 15:32
Бочкарев: готов монолит лечебно-диагностического комплекса МКНЦ
Кроме того, по словам заммэра, за семь месяцев сдано 7 миллионов "квадратов" различной недвижимости (82% от годового плана).
Бочкарёв уточнил, что 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости введено на территории бывших столичных промзон, включая 750 тысяч "квадратов" жилья.
Всего в 2021 году в Москве планируется ввести в строй примерно 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая около 4 миллионов "квадратов" жилья.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Лента новостейМолния