https://ria.ru/20210805/bochkarev-1744467764.html
Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья
Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья - РИА Новости, 05.08.2021
Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья
В Москве за семь месяцев 2021 года на 87% выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:19
2021-08-05T11:19
2021-08-05T11:19
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Недвижимость. В Москве за семь месяцев 2021 года на 87% выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. С начала года введено уже 3,4 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 87% от плана", – рассказал он.Кроме того, по словам заммэра, за семь месяцев сдано 7 миллионов "квадратов" различной недвижимости (82% от годового плана).Бочкарёв уточнил, что 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости введено на территории бывших столичных промзон, включая 750 тысяч "квадратов" жилья.Всего в 2021 году в Москве планируется ввести в строй примерно 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая около 4 миллионов "квадратов" жилья.
https://ria.ru/20210730/mololit-1743641585.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_6a29fbec17ba249179d920d55b95771e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 5 авг - РИА Недвижимость.
В Москве за семь месяцев 2021 года на 87% выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. С начала года введено уже 3,4 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 87% от плана", – рассказал он.
Кроме того, по словам заммэра, за семь месяцев сдано 7 миллионов "квадратов" различной недвижимости (82% от годового плана).
Бочкарёв уточнил, что 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости введено на территории бывших столичных промзон, включая 750 тысяч "квадратов" жилья.
Всего в 2021 году в Москве планируется ввести в строй примерно 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая около 4 миллионов "квадратов" жилья.