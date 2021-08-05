https://ria.ru/20210805/biznes-1744454579.html

Правительство выделило средства на гранты малому и среднему бизнесу

Правительство выделило средства на гранты малому и среднему бизнесу - РИА Новости, 05.08.2021

Правительство выделило средства на гранты малому и среднему бизнесу

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 8 миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу, которому пришлось приостановить работу... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:11

2021-08-05T10:11

2021-08-05T10:25

экономика

коронавирус в россии

федеральная налоговая служба (фнс россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 8 миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу, которому пришлось приостановить работу из-за мер по COVID-19 в регионах, сообщает пресс-служба кабмина."На безвозмездные гранты для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) будет выделено 8 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что выплаты смогут получить предприниматели и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за новых ограничительных мер в регионах. Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчёте на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ."Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году ФНС достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей. Уверен, они справятся с этой задачей и сейчас", - отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 августа.Принятое распоряжение поддержит бизнес и НКО на фоне противоэпидемических ограничений, введённых в отдельных российских регионах, подчеркивает пресс-служба.

https://ria.ru/20210721/biznes-1742264015.html

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экономика, коронавирус в россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин