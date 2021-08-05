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Правительство выделило средства на гранты малому и среднему бизнесу
Правительство выделило средства на гранты малому и среднему бизнесу - РИА Новости, 05.08.2021
Правительство выделило средства на гранты малому и среднему бизнесу
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 8 миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу, которому пришлось приостановить работу... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:11
2021-08-05T10:25
экономика
коронавирус в россии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 8 миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу, которому пришлось приостановить работу из-за мер по COVID-19 в регионах, сообщает пресс-служба кабмина."На безвозмездные гранты для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) будет выделено 8 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что выплаты смогут получить предприниматели и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за новых ограничительных мер в регионах. Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчёте на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ."Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году ФНС достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей. Уверен, они справятся с этой задачей и сейчас", - отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 августа.Принятое распоряжение поддержит бизнес и НКО на фоне противоэпидемических ограничений, введённых в отдельных российских регионах, подчеркивает пресс-служба.
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экономика, коронавирус в россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин
10:11 05.08.2021 (обновлено: 10:25 05.08.2021)
 
Правительство выделило средства на гранты малому и среднему бизнесу

Правительство выделило восемь миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 8 миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу, которому пришлось приостановить работу из-за мер по COVID-19 в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
"На безвозмездные гранты для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) будет выделено 8 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Уточняется, что выплаты смогут получить предприниматели и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за новых ограничительных мер в регионах. Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчёте на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.
"Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году ФНС достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей. Уверен, они справятся с этой задачей и сейчас", - отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 августа.
Принятое распоряжение поддержит бизнес и НКО на фоне противоэпидемических ограничений, введённых в отдельных российских регионах, подчеркивает пресс-служба.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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ЭкономикаКоронавирус в РоссииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Михаил Мишустин
 
 
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