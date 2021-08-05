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Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Белоруссии

Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Белоруссии - РИА Новости, 05.08.2021

Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Белоруссии

С августа количество рейсов между Россией и Белоруссией увеличилось, однако бронирований становится все меньше. В АТОР узнали у туроператоров, с чем может быть... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:38

2021-08-05T12:38

2021-08-05T12:43

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С августа количество рейсов между Россией и Белоруссией увеличилось, однако бронирований становится все меньше. В АТОР узнали у туроператоров, с чем может быть связан этот упадок.По маршруту Москва — Минск с начала месяца летает уже 20 самолетов в неделю вместо 10. Кроме того, с 7 августа рейсы "Белавиа" отправятся из столицы Белоруссии в Сочи, с восьмого — в Краснодар. Ранее регулярное авиасообщение было возобновлено и с другими российскими городами — Уфой, Самарой, Екатеринбургом, Нижним Новгородом, Казанью, Калининградом, Санкт-Петербургом и Ростовом-на-Дону.Однако, по данным экспертов национального туроператора "Алеан", спрос на туры по сравнению с 2019 годом сократился минимум в два раза.Еще одна причина падения спроса — невозможность пересечь границу на машине. По мнению представителей туроператора "Русский экспресс", до пандемии многие россияне отправлялись в Белоруссию именно на личном транспорте. Сейчас же попасть в страну на своем авто можно только для лечения, имея при себе подтверждающие эту цель поездки документы.Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин обратил внимание на дороговизну авиаперевозки, которая тоже негативно влияет на продажи. По его словам, два года назад билет из Москвы в Минск и обратно стоил примерно четыре тысячи рублей, а сейчас за перелет придется заплатить как минимум в три раза больше.

https://ria.ru/20210805/germaniya-1742895742.html

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