https://ria.ru/20210805/belorussiya-1744466068.html

Лукашенко поручил силовикам закрыть границы

Лукашенко поручил силовикам закрыть границы - РИА Новости, 05.08.2021

Лукашенко поручил силовикам закрыть границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть границу, чтобы население страны чувствовало себя спокойно. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:13

2021-08-05T11:13

2021-08-05T12:04

белоруссия

в мире

литва

минск

александр лукашенко

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть границу, чтобы население страны чувствовало себя спокойно.Также на совещании глава государства поручил усилить работу по охране госграницы и предотвращению фактов ее нарушения. По словам Лукашенко, граждане должны знать, что есть люди, готовые их защищать."Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны. — Прим. ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (нелегальных мигрантов. — Прим. ред.), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже... Мы их предупредили, а они пусть думают", — отметил президент.Он добавил, что мяч находится на стороне сопредельных государств. "Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", — заключил он.Литва заявила о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с их наплывом. По последним данным, с начала года задержали более четырех тысяч человек. В свою очередь, Лукашенко заявлял, что Белоруссия больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в государства ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Литва стала возводить забор с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией.В среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой обнаружили мигранта — он находился в тяжелом состоянии. При оказании первой помощи мужчина скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство", в ведомстве отмечали, что факт насильственной смерти уже нашел подтверждение.

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html

белоруссия

литва

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белоруссия, в мире, литва, минск, александр лукашенко