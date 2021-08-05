В Белгородской области создадут новые места дополнительного образования
Около 650 мест дополнительного образования создадут в школах Белгородской области
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Почти 650 мест дополнительного образования будет создано на базе школ Белгородской области в рамках федеральной программы "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", сообщает правительство региона.
"Новые места создадут в семи учреждениях Белгорода, Белгородского, Корочанского и Волоконовского районов, Старооскольского и Яковлевского городских округов по всем направлениям дополнительного образования для детей: техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, художественному, социально-гуманитарному и туристско-краеведческому", - говорится в сообщении.
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Как отмечают областные власти, подготовительные работы уже на завершающей стадии. Учебные помещения оснащают новейшим лабораторным, цифровым, техническим и туристическим оборудованием и средствами обучения. Параллельно идет разработка перспективных дополнительных общеобразовательных программ, решаются кадровые вопросы. Педагогические и управленческие работники школ, на базе которых создадут новые места, повысят свою квалификацию.
"Скоро начнется набор детей и формирование групп. Записаться на дополнительные общеобразовательные программы можно через автоматизированную систему "Навигатор дополнительного образования Белгородской области", - информирует областное правительство.
Всего в 2020 и 2021 годах в 34 образовательных организациях Белгородской области создано 4 485 новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ нового поколения.