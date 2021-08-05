https://ria.ru/20210805/avtoritety-1744583498.html

Депутат Лысаков назвал применение статьи об "авторитетах" проблематичным

Депутат Лысаков назвал применение статьи об "авторитетах" проблематичным - РИА Новости, 05.08.2021

Депутат Лысаков назвал применение статьи об "авторитетах" проблематичным

Применение в России статьи о высшем положении в преступной иерархии проблематично из-за того, что этот статус не является официальным и не имеет четких... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:20

2021-08-05T20:20

2021-08-05T20:20

томская область

госдума рф

вячеслав лысаков

томский областной суд

россия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Применение в России статьи о высшем положении в преступной иерархии проблематично из-за того, что этот статус не является официальным и не имеет четких признаков, заявил РИА Новости член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя оправдательный приговор криминальному авторитету в Томской области.В четверг Томский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемого, которого первым в России задержали по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Соответствующее уголовное дело в августе 2020 года передала в суд прокуратура Томской области. Имя обвиняемого не называлось, при этом в пресс-релизе его характеризовали с использованием блатного жаргона. Статья, 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", по которой его судили, появилась в УК РФ в апреле 2019 года."Если присяжные решают судьбу человека, то они отталкиваются не только от законодательной базы, но и от общего впечатления, от личности обвиняемого. Если говорить о данной статье, то там есть странные места. Есть оперативная, агентурная информация, которая может вполне справедливо утверждать, что человек является вором в законе. Но у нас таких статусов не существует в государстве. Это статус из криминального, воровского мира. Статус неофициален. Человека, который в эти детали не погружен, сложно убедить, что кто-то является воровским авторитетом", - заявил депутат.По его словам, существуют определенные критерии этого положения, но и они могут быть нарушены, например если раньше вор в законе не имел права иметь семью и обладать материальными ценностями, то сейчас могут иметь семьи и живут достаточно обеспеченно.Также Лысаков добавил, что присяжных могли не убедить аргументы, которые предоставило обвинение, а кроме оперативных данных опираться не на что.Также он добавил, что если бы это не был суд присяжных, судьям могло хватить оперативных аргументов, и человек получил бы срок."В дальнейшем, если в процессах будут принимать участие присяжные, то возможны и другие оправдательные приговоры, все зависит от их впечатлений... В дальнейшем мы столкнемся с тем, что людей достаточно сложно будет привлечь к ответственности по этой статье", - подытожил Лысаков.

https://ria.ru/20210805/prigovor-1744551302.html

https://ria.ru/20210712/obvinenie-1740949104.html

томская область

россия

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томская область, госдума рф, вячеслав лысаков, томский областной суд, россия