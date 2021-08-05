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Депутат Лысаков назвал применение статьи об "авторитетах" проблематичным
Депутат Лысаков назвал применение статьи об "авторитетах" проблематичным - РИА Новости, 05.08.2021
Депутат Лысаков назвал применение статьи об "авторитетах" проблематичным
Применение в России статьи о высшем положении в преступной иерархии проблематично из-за того, что этот статус не является официальным и не имеет четких... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:20
2021-08-05T20:20
томская область
госдума рф
вячеслав лысаков
томский областной суд
россия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Применение в России статьи о высшем положении в преступной иерархии проблематично из-за того, что этот статус не является официальным и не имеет четких признаков, заявил РИА Новости член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя оправдательный приговор криминальному авторитету в Томской области.В четверг Томский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемого, которого первым в России задержали по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Соответствующее уголовное дело в августе 2020 года передала в суд прокуратура Томской области. Имя обвиняемого не называлось, при этом в пресс-релизе его характеризовали с использованием блатного жаргона. Статья, 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", по которой его судили, появилась в УК РФ в апреле 2019 года."Если присяжные решают судьбу человека, то они отталкиваются не только от законодательной базы, но и от общего впечатления, от личности обвиняемого. Если говорить о данной статье, то там есть странные места. Есть оперативная, агентурная информация, которая может вполне справедливо утверждать, что человек является вором в законе. Но у нас таких статусов не существует в государстве. Это статус из криминального, воровского мира. Статус неофициален. Человека, который в эти детали не погружен, сложно убедить, что кто-то является воровским авторитетом", - заявил депутат.По его словам, существуют определенные критерии этого положения, но и они могут быть нарушены, например если раньше вор в законе не имел права иметь семью и обладать материальными ценностями, то сейчас могут иметь семьи и живут достаточно обеспеченно.Также Лысаков добавил, что присяжных могли не убедить аргументы, которые предоставило обвинение, а кроме оперативных данных опираться не на что.Также он добавил, что если бы это не был суд присяжных, судьям могло хватить оперативных аргументов, и человек получил бы срок."В дальнейшем, если в процессах будут принимать участие присяжные, то возможны и другие оправдательные приговоры, все зависит от их впечатлений... В дальнейшем мы столкнемся с тем, что людей достаточно сложно будет привлечь к ответственности по этой статье", - подытожил Лысаков.
https://ria.ru/20210805/prigovor-1744551302.html
https://ria.ru/20210712/obvinenie-1740949104.html
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томская область, госдума рф, вячеслав лысаков, томский областной суд, россия
20:20 05.08.2021
 
Депутат Лысаков назвал применение статьи об "авторитетах" проблематичным

Депутат Лысаков: применение статьи УК РФ об "авторитетах" проблематично из-за нечеткого статуса

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Вячеслав Лысаков
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Применение в России статьи о высшем положении в преступной иерархии проблематично из-за того, что этот статус не является официальным и не имеет четких признаков, заявил РИА Новости член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя оправдательный приговор криминальному авторитету в Томской области.
В четверг Томский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемого, которого первым в России задержали по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Соответствующее уголовное дело в августе 2020 года передала в суд прокуратура Томской области. Имя обвиняемого не называлось, при этом в пресс-релизе его характеризовали с использованием блатного жаргона. Статья, 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", по которой его судили, появилась в УК РФ в апреле 2019 года.
Глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 17:36
Эксперт выступил за проверку оправдательных приговоров "авторитетам"
"Если присяжные решают судьбу человека, то они отталкиваются не только от законодательной базы, но и от общего впечатления, от личности обвиняемого. Если говорить о данной статье, то там есть странные места. Есть оперативная, агентурная информация, которая может вполне справедливо утверждать, что человек является вором в законе. Но у нас таких статусов не существует в государстве. Это статус из криминального, воровского мира. Статус неофициален. Человека, который в эти детали не погружен, сложно убедить, что кто-то является воровским авторитетом", - заявил депутат.
По его словам, существуют определенные критерии этого положения, но и они могут быть нарушены, например если раньше вор в законе не имел права иметь семью и обладать материальными ценностями, то сейчас могут иметь семьи и живут достаточно обеспеченно.
Также Лысаков добавил, что присяжных могли не убедить аргументы, которые предоставило обвинение, а кроме оперативных данных опираться не на что.
"Изначально, когда эта статья принималась, было понятно, честно говоря, что ее правоприменение будет крайне проблематично, что практика и доказала", - сообщил парламентарий.
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СК предъявил новое обвинение криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому
Также он добавил, что если бы это не был суд присяжных, судьям могло хватить оперативных аргументов, и человек получил бы срок.
"В дальнейшем, если в процессах будут принимать участие присяжные, то возможны и другие оправдательные приговоры, все зависит от их впечатлений... В дальнейшем мы столкнемся с тем, что людей достаточно сложно будет привлечь к ответственности по этой статье", - подытожил Лысаков.
 
Томская областьГосдума РФВячеслав ЛысаковТомский областной судРоссия
 
 
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