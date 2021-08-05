https://ria.ru/20210805/avtomobili-1744547550.html

Оренбургские медики получили еще 28 автомобилей скорой помощи

Оренбургские медики получили еще 28 автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 05.08.2021

Оренбургские медики получили еще 28 автомобилей скорой помощи

Главврачи 28 медучреждений Оренбургской области в четверг получили ключи от новых автомобилей скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:28

2021-08-05T17:28

2021-08-05T17:28

оренбургская область

оренбургская область

здоровье - общество

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Главврачи 28 медучреждений Оренбургской области в четверг получили ключи от новых автомобилей скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Глава региона Денис Паслер на церемонии вручения ключей напомнил, что оренбургским медикам порой приходится добираться до пациентов или доставлять лекарства за десятки километров и без новой надежной техники эти задачи не выполнить.Новые полноприводные автомобили российского производства будут использоваться в качестве санитарного транспорта - для доставки пациентов в медучреждения, медицинских работников - к месту жительства пациентов, для доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований.Кроме того, добавил Паслер, продолжится строительство и капремонт ФАПов и амбулаторий. "В прошлом году мы построили восемь новых ФАПов, в этом году планируем ввести в эксплуатацию еще 16, а также построить четыре врачебные амбулатории", - пояснил он.

https://ria.ru/20210804/fap-1744329107.html

оренбургская область

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оренбургская область, здоровье - общество, денис паслер