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Оренбургская область
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Оренбургские медики получили еще 28 автомобилей скорой помощи
Оренбургские медики получили еще 28 автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 05.08.2021
Оренбургские медики получили еще 28 автомобилей скорой помощи
Главврачи 28 медучреждений Оренбургской области в четверг получили ключи от новых автомобилей скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:28
2021-08-05T17:28
оренбургская область
оренбургская область
здоровье - общество
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Главврачи 28 медучреждений Оренбургской области в четверг получили ключи от новых автомобилей скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Глава региона Денис Паслер на церемонии вручения ключей напомнил, что оренбургским медикам порой приходится добираться до пациентов или доставлять лекарства за десятки километров и без новой надежной техники эти задачи не выполнить.Новые полноприводные автомобили российского производства будут использоваться в качестве санитарного транспорта - для доставки пациентов в медучреждения, медицинских работников - к месту жительства пациентов, для доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований.Кроме того, добавил Паслер, продолжится строительство и капремонт ФАПов и амбулаторий. "В прошлом году мы построили восемь новых ФАПов, в этом году планируем ввести в эксплуатацию еще 16, а также построить четыре врачебные амбулатории", - пояснил он.
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оренбургская область, здоровье - общество, денис паслер
17:28 05.08.2021
 

Оренбургские медики получили еще 28 автомобилей скорой помощи

CC BY 4.0 / пресс-служба правительства Оренбургской области / Автомобили, переданные главным врачам оренбургских больниц
Автомобили, переданные главным врачам оренбургских больниц - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
CC BY 4.0 / пресс-служба правительства Оренбургской области /
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ОРЕНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Главврачи 28 медучреждений Оренбургской области в четверг получили ключи от новых автомобилей скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Автомобили поставлены благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Программа модернизации включает мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения, а также приобретение оборудования и нового автотранспорта для медиков", - отмечается в сообщении.
Глава региона Денис Паслер на церемонии вручения ключей напомнил, что оренбургским медикам порой приходится добираться до пациентов или доставлять лекарства за десятки километров и без новой надежной техники эти задачи не выполнить.
"В январе текущего года мы вручили медицинским организациям региона 55 новых автомобилей. Сегодня к местам назначения отправятся еще 28. Буквально через неделю вручим еще 21 автомобиль. В целом за 2021 год по программе модернизации первичного звена медики получат 128 транспортных средств. В следующем году продолжим эту работу и приобретем еще около 100 автомобилей", - сказал Паслер.
Новые полноприводные автомобили российского производства будут использоваться в качестве санитарного транспорта - для доставки пациентов в медучреждения, медицинских работников - к месту жительства пациентов, для доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований.
Кроме того, добавил Паслер, продолжится строительство и капремонт ФАПов и амбулаторий. "В прошлом году мы построили восемь новых ФАПов, в этом году планируем ввести в эксплуатацию еще 16, а также построить четыре врачебные амбулатории", - пояснил он.
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Оренбургская областьОренбургская областьЗдоровье - ОбществоДенис Паслер
 
 
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