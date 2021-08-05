Оренбургские медики получили еще 28 автомобилей скорой помощи
CC BY 4.0 / пресс-служба правительства Оренбургской области / Автомобили, переданные главным врачам оренбургских больниц
ОРЕНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Главврачи 28 медучреждений Оренбургской области в четверг получили ключи от новых автомобилей скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Автомобили поставлены благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Программа модернизации включает мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения, а также приобретение оборудования и нового автотранспорта для медиков", - отмечается в сообщении.
Глава региона Денис Паслер на церемонии вручения ключей напомнил, что оренбургским медикам порой приходится добираться до пациентов или доставлять лекарства за десятки километров и без новой надежной техники эти задачи не выполнить.
"В январе текущего года мы вручили медицинским организациям региона 55 новых автомобилей. Сегодня к местам назначения отправятся еще 28. Буквально через неделю вручим еще 21 автомобиль. В целом за 2021 год по программе модернизации первичного звена медики получат 128 транспортных средств. В следующем году продолжим эту работу и приобретем еще около 100 автомобилей", - сказал Паслер.
Новые полноприводные автомобили российского производства будут использоваться в качестве санитарного транспорта - для доставки пациентов в медучреждения, медицинских работников - к месту жительства пациентов, для доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований.
Кроме того, добавил Паслер, продолжится строительство и капремонт ФАПов и амбулаторий. "В прошлом году мы построили восемь новых ФАПов, в этом году планируем ввести в эксплуатацию еще 16, а также построить четыре врачебные амбулатории", - пояснил он.