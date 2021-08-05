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Решение России о признании Абхазии не подлежит пересмотру, заявили в Сухуме

Решение России о признании Абхазии не подлежит пересмотру, заявили в Сухуме - РИА Новости, 05.08.2021

Решение России о признании Абхазии не подлежит пересмотру, заявили в Сухуме

Решение РФ о признании независимости Абхазии является окончательным и не подлежит пересмотру, говорится в сообщении абхазского МИД, опубликованном в четверг. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:13

2021-08-05T19:13

2021-08-05T19:13

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СУХУМ, 5 авг – РИА Новости. Решение РФ о признании независимости Абхазии является окончательным и не подлежит пересмотру, говорится в сообщении абхазского МИД, опубликованном в четверг.Семь западных стран 4 августа призвали Россию отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии и вывести с территории обеих республик свои вооруженные силы. Западные оппоненты утверждают, что своими действиями Россия нарушает территориальную целостность Грузии.В МИД считают, что осуществление этого права не вступает в противоречие с международно-правовыми нормами и не требует согласия или одобрения со стороны других государств. "Необходимо также подчеркнуть, что признание абхазского государства явилось закономерным этапом в процессе реализации народом Абхазии своего законного права на национальное самоопределение. Стремление Республики Абхазия к обретению государственного суверенитета имеет как историческое, так и морально-правовое обоснование", - подчёркивается в заявлении.Абхазские дипломаты уверены, что бесконечные призывы с требованием отзыва признания и прочими неприемлемыми условиями не могут повлиять на сложившуюся в регионе после 2008 года ситуацию. "Только адекватная и конструктивная позиция, связанная с учетом интересов Республики Абхазия, может свидетельствовать о реальном понимании международным сообществом чаяний народа Абхазии", - отметили в МИД Абхазии.Заявление США, Великобритании, Франции, Эстонии, Ирландии, Норвегии и Албании было распространено в Совете безопасности ООН и приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва отразила вооруженную агрессию Тбилиси против Южной Осетии, после чего признала обе закавказские республики, бывшие в советское время автономиями в составе Грузии.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20210805/pushkov-1744473576.html

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