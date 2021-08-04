https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744327395.html
Горбачев рассказал о многолетней дружбе с Засурским
Горбачев рассказал о многолетней дружбе с Засурским - РИА Новости, 04.08.2021
Горбачев рассказал о многолетней дружбе с Засурским
Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский был человеком огромной интеллигентности и доброжелательности, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:28
2021-08-04T13:28
2021-08-04T13:28
общество
михаил горбачев
мгу имени м. в. ломоносова
ясен засурский
горбачев-фонд
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский был человеком огромной интеллигентности и доброжелательности, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев, отметив, что их связывала многолетняя дружба, которая началась еще в годы перестройки.Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом журфака МГУ.Соболезнования бывшего советского лидера опубликованы в среду на сайте Горбачев-фонда."С Ясеном Николаевичем меня связывала многолетняя дружба. Это был человек огромной эрудиции, интеллигентности, доброжелательности. Наши отношения начались в годы перестройки, которую он горячо поддержал, и продолжались в последующие годы. Горбачев-фонд и факультет журналистики поддерживали активные контакты, осуществляли совместные проекты", - пишет Горбачев.Он выразил уверенность в том, что память о Засурском будет долгой и светлой."С его именем связаны прекрасные страницы летописи Московского университета, фактически вся история факультета журналистики МГУ. Он воспитал несколько поколений советских и российских журналистов. Его ученики - люди яркие, неравнодушные, преданные своей нелегкой профессии", - отметил экс-президент СССР.
https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743880840.html
https://ria.ru/20210801/putin-1743859803.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил горбачев, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский, горбачев-фонд
Горбачев рассказал о многолетней дружбе с Засурским
Экс-президент СССР Горбачев: Засурский был человек огромной интеллигентности и доброжелательности
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
был человеком огромной интеллигентности и доброжелательности, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев
, отметив, что их связывала многолетняя дружба, которая началась еще в годы перестройки.
Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом журфака МГУ.
Соболезнования бывшего советского лидера опубликованы в среду на сайте Горбачев-фонда.
"С Ясеном Николаевичем меня связывала многолетняя дружба. Это был человек огромной эрудиции, интеллигентности, доброжелательности. Наши отношения начались в годы перестройки, которую он горячо поддержал, и продолжались в последующие годы. Горбачев-фонд и факультет журналистики поддерживали активные контакты, осуществляли совместные проекты", - пишет Горбачев.
Он выразил уверенность в том, что память о Засурском будет долгой и светлой.
"С его именем связаны прекрасные страницы летописи Московского университета, фактически вся история факультета журналистики МГУ. Он воспитал несколько поколений советских и российских журналистов. Его ученики - люди яркие, неравнодушные, преданные своей нелегкой профессии", - отметил экс-президент СССР.