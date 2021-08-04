Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744327395.html
Горбачев рассказал о многолетней дружбе с Засурским
Горбачев рассказал о многолетней дружбе с Засурским - РИА Новости, 04.08.2021
Горбачев рассказал о многолетней дружбе с Засурским
Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский был человеком огромной интеллигентности и доброжелательности, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:28
2021-08-04T13:28
общество
михаил горбачев
мгу имени м. в. ломоносова
ясен засурский
горбачев-фонд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743837935_0:259:2047:1410_1920x0_80_0_0_3d900725c9d5337a298cd6c91afdac7a.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский был человеком огромной интеллигентности и доброжелательности, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев, отметив, что их связывала многолетняя дружба, которая началась еще в годы перестройки.Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом журфака МГУ.Соболезнования бывшего советского лидера опубликованы в среду на сайте Горбачев-фонда."С Ясеном Николаевичем меня связывала многолетняя дружба. Это был человек огромной эрудиции, интеллигентности, доброжелательности. Наши отношения начались в годы перестройки, которую он горячо поддержал, и продолжались в последующие годы. Горбачев-фонд и факультет журналистики поддерживали активные контакты, осуществляли совместные проекты", - пишет Горбачев.Он выразил уверенность в том, что память о Засурском будет долгой и светлой."С его именем связаны прекрасные страницы летописи Московского университета, фактически вся история факультета журналистики МГУ. Он воспитал несколько поколений советских и российских журналистов. Его ученики - люди яркие, неравнодушные, преданные своей нелегкой профессии", - отметил экс-президент СССР.
https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743880840.html
https://ria.ru/20210801/putin-1743859803.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743837935_0:67:2047:1602_1920x0_80_0_0_56d3193ee2ab77c8337e9ba6ba3eabb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил горбачев, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский, горбачев-фонд
13:28 04.08.2021
 
Горбачев рассказал о многолетней дружбе с Засурским

Экс-президент СССР Горбачев: Засурский был человек огромной интеллигентности и доброжелательности

© РИА Новости / Дмитрий Козлов / Перейти в фотобанкДекан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Ясен Николаевич Засурский
Декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский был человеком огромной интеллигентности и доброжелательности, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев, отметив, что их связывала многолетняя дружба, которая началась еще в годы перестройки.
Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом журфака МГУ.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 16:41
Собянин назвал Засурского выдающимся ученым и педагогом
Соболезнования бывшего советского лидера опубликованы в среду на сайте Горбачев-фонда.
"С Ясеном Николаевичем меня связывала многолетняя дружба. Это был человек огромной эрудиции, интеллигентности, доброжелательности. Наши отношения начались в годы перестройки, которую он горячо поддержал, и продолжались в последующие годы. Горбачев-фонд и факультет журналистики поддерживали активные контакты, осуществляли совместные проекты", - пишет Горбачев.
Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 13:26
Путин выразил соболезнования из-за смерти президента журфака МГУ Засурского
Он выразил уверенность в том, что память о Засурском будет долгой и светлой.
"С его именем связаны прекрасные страницы летописи Московского университета, фактически вся история факультета журналистики МГУ. Он воспитал несколько поколений советских и российских журналистов. Его ученики - люди яркие, неравнодушные, преданные своей нелегкой профессии", - отметил экс-президент СССР.
 
ОбществоМихаил ГорбачевМГУ имени М. В. ЛомоносоваЯсен ЗасурскийГорбачев-фонд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Магистры филиала МГУ в Сарове будут жить в "цифровом кампусе"
15:44Госдума запросила у RT данные о подготовке протестных активистов за рубежом
15:41Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
Лента новостейМолния