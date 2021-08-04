https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744317259.html
Малахов вспомнил, как Засурский целовал руки преподавательницам журфака МГУ
Малахов вспомнил, как Засурский целовал руки преподавательницам журфака МГУ - РИА Новости, 04.08.2021
Малахов вспомнил, как Засурский целовал руки преподавательницам журфака МГУ
Журналист Андрей Малахов вспомнил о том, как президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:42
2021-08-04T12:42
2021-08-04T12:43
общество
андрей малахов
ясен засурский
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МОСКВА 4 авг - РИА Новости. Журналист Андрей Малахов вспомнил о том, как президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский, встречая в коридорах факультета преподавательниц, целовал им в знак приветствия руки.Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета."Никогда не забуду, как вы шли по коридору факультета журналистики и всегда целовали ручки всем женщинам-преподавателям", - рассказал Малахов во время церемонии прощания.Малахов также рассказал, что именно благодаря Засурскому смог состояться в профессии. Профессор смог напомнить ему о данном обещании приходить в студию и помогать, когда разочаровавшийся в телевидении студент Малахов решил больше не приходить на телевидение после практики.
https://ria.ru/20210802/zasurskiy-1743988511.html
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общество, андрей малахов, ясен засурский
12:42 04.08.2021 (обновлено: 12:43 04.08.2021)
Малахов вспомнил, как Засурский целовал руки преподавательницам журфака МГУ
Журналист Малахов вспомнил, как Ясен Засурский целовал руки преподавательницам журфака МГУ