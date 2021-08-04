https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744307028.html
Хинштейн назвал Засурского моральным авторитетом для всех студентов
Хинштейн назвал Засурского моральным авторитетом для всех студентов - РИА Новости, 04.08.2021
Хинштейн назвал Засурского моральным авторитетом для всех студентов
Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский был моральным авторитетом для всех студентов,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:58
2021-08-04T11:58
2021-08-04T12:26
общество
александр хинштейн
госдума рф
ясен засурский
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МОСКВА 4 авг - РИА Новости. Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский был моральным авторитетом для всех студентов, независимо от их взглядов и симпатий, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.Засурский скончался 1 августа на 92-ом году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета."Ясен Николаевич был уникальным человеком, который являлся абсолютным моральным авторитетом для всех, независимо от симпатий и взглядов. Он при жизни стал легендой и мифом, в хорошем смысле этого слова", - сказал Хинштейн во время церемонии прощания.Он добавил, что представить жуфрак без Засурского невозможно, как и Засурского без факультета.
https://ria.ru/20210801/zasyrskiy-1743886001.html
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общество, александр хинштейн, госдума рф, ясен засурский
11:58 04.08.2021 (обновлено: 12:26 04.08.2021)
Хинштейн назвал Засурского моральным авторитетом для всех студентов
Депутат Госдумы Хинштейн: Засурский был моральным авторитетом для всех студентов