https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744289749.html

В Москве началось прощание с Ясеном Засурским

В Москве началось прощание с Ясеном Засурским - РИА Новости, 04.08.2021

В Москве началось прощание с Ясеном Засурским

Прощание с президентом факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясеном Засурским началось в столице, гражданская... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:39

2021-08-04T10:39

2021-08-04T12:27

общество

ясен засурский

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прощание с президентом факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясеном Засурским началось в столице, гражданская панихида и отпевание проходят в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ, передает корреспондент РИА Новости.Засурский скончался 1 августа на 92-ом году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета.Из-за ограничений по коронавирусу в храм допущены только родственники Засурского и небольшой круг самых близких людей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ясен засурский