https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744289749.html
В Москве началось прощание с Ясеном Засурским
В Москве началось прощание с Ясеном Засурским - РИА Новости, 04.08.2021
В Москве началось прощание с Ясеном Засурским
Прощание с президентом факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясеном Засурским началось в столице, гражданская... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:39
2021-08-04T10:39
2021-08-04T12:27
общество
ясен засурский
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прощание с президентом факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясеном Засурским началось в столице, гражданская панихида и отпевание проходят в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ, передает корреспондент РИА Новости.Засурский скончался 1 августа на 92-ом году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета.Из-за ограничений по коронавирусу в храм допущены только родственники Засурского и небольшой круг самых близких людей.
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общество, ясен засурский
10:39 04.08.2021 (обновлено: 12:27 04.08.2021)
В Москве началось прощание с Ясеном Засурским
В Москве началось прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прощание с президентом факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясеном Засурским началось в столице, гражданская панихида и отпевание проходят в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ, передает корреспондент РИА Новости.
Засурский скончался 1 августа на 92-ом году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета.
Из-за ограничений по коронавирусу в храм допущены только родственники Засурского и небольшой круг самых близких людей.