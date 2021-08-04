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Зеленский поручил предоставить усиленную защиту белорусским иммигрантам

Зеленский поручил предоставить усиленную защиту белорусским иммигрантам - РИА Новости, 04.08.2021

Зеленский поручил предоставить усиленную защиту белорусским иммигрантам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и министерству внутренних дел предоставить дополнительную защиту прибывшим на Украину гражданам РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:38

2021-08-04T13:38

2021-08-04T14:23

украина

белоруссия

владимир зеленский

служба безопасности украины

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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и министерству внутренних дел предоставить дополнительную защиту прибывшим на Украину гражданам Белоруссии, жизни которых может быть угроза из-за их политической позиции, сообщает в среду пресс-служба Офиса президента."Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - цитирует Зеленского пресс-служба.Сообщается, что уже составлен перечень граждан Белоруссии, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие мероприятия по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории Украины, а также их охраны."Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Белоруссии, который проживал на территории Украины", - говорится в сообщении Офиса президента.Президент также ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общества представителями Национальной полиции о прогрессе следователей по этому делу.Как пояснил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, речь идёт не только о политических активистах и публичных персонах, но и о спортсменах. По его словам, их имена разглашать не будут из соображений безопасности, им будет предоставлена охрана до выяснения обстоятельств гибели Шишова или до устранения всех угроз этим людям на территории Украины.В понедельник общественная организация "Белорусский дом в Украине" заявила о пропаже в Киеве своего руководителя Шишова. Во вторник утром киевская полиция сообщила, что Шишов найден повешенным в одном из парков в Киеве. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. В организации "Белорусский дом в Украине" заявили, что за Шишовым велась слежка, и обвинили белорусские спецслужбы в причастности к его "ликвидации". В свою очередь глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что обращений от Шишова о слежке не было.

https://ria.ru/20210803/park-1744103145.html

https://ria.ru/20210529/strakh-1734693438.html

украина

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украина, белоруссия, владимир зеленский, служба безопасности украины