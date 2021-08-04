10:34 04.08.2021 (обновлено: 11:01 04.08.2021)
Захарова ответила на слова Киева о "Крымской платформе"
Официальный представитель МИД Захарова: финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы
© РИА Новости / РИА Новости/пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова замглавы украинского МИД о неспособности Киева ежегодно проводить так называемую "Крымскую платформу", призвала Украину заниматься финансами и правом, а "не парковать платформы".
Во вторник первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев не сможет ежегодно проводить мероприятия такого масштаба, как запланированный саммит "Крымская платформа", из-за нехватки средств, и что Киев будет думать, "как и куда "парковать" Крымскую платформу" и искать возможность провести этот формат в рамках ООН.
"Золотые слова: финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы", - написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".