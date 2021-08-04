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Зампреда колхоза задержали в Петербурге по делу о гибели моряков "Онеги"
Зампреда колхоза задержали в Петербурге по делу о гибели моряков "Онеги" - РИА Новости, 04.08.2021
Зампреда колхоза задержали в Петербурге по делу о гибели моряков "Онеги"
Зампредседателя Рыболовецкого колхоза Калинина задержан по делу о гибели моряков судна "Онега" в декабре 2020 года, сообщила представитель Московского... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:31
2021-08-04T09:31
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
баренцево море
россия
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампредседателя Рыболовецкого колхоза Калинина задержан по делу о гибели моряков судна "Онега" в декабре 2020 года, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.По данным следствия, 28 декабря 2020 рыболовецкое судно "Онега" при осуществлении рыболовного промысла ярусным способом в сложных погодно-климатических условиях в акватории Баренцева моря затонуло, в результате чего 17 членов экипажа пропали без вести, 2 - спасены судном "Войково"."Задержан заместитель председателя "Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала Марковская.Зампредседатель в нарушение требований должностной инструкции не принял решение о запрете промысла и нахождении судна в сложных погодно-климатических условиях, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий.Подчеркивается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, уже получено заключение комплексной комиссионной технологической судебной экспертизы в области охраны труда, согласно выводам которой допущенные нарушения подозреваемого находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими трагическими последствиями.
https://ria.ru/20210504/kompensatsiya-1731083747.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), баренцево море, россия, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
09:31 04.08.2021
 
Зампреда колхоза задержали в Петербурге по делу о гибели моряков "Онеги"

Зампредседателя Рыболовецкого колхоза Калинина задержали по делу о гибели моряков судна "Онега"

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампредседателя Рыболовецкого колхоза Калинина задержан по делу о гибели моряков судна "Онега" в декабре 2020 года, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
По данным следствия, 28 декабря 2020 рыболовецкое судно "Онега" при осуществлении рыболовного промысла ярусным способом в сложных погодно-климатических условиях в акватории Баренцева моря затонуло, в результате чего 17 членов экипажа пропали без вести, 2 - спасены судном "Войково".
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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Семьи пострадавших в крушении судна "Онега" получили компенсации
"Задержан заместитель председателя "Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала Марковская.
Зампредседатель в нарушение требований должностной инструкции не принял решение о запрете промысла и нахождении судна в сложных погодно-климатических условиях, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий.
Подчеркивается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, уже получено заключение комплексной комиссионной технологической судебной экспертизы в области охраны труда, согласно выводам которой допущенные нарушения подозреваемого находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими трагическими последствиями.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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В районе крушения "Онеги" завершили поисково-спасательную операцию
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Баренцево мореРоссияКрушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом море
 
 
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