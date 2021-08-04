Зампреда колхоза задержали в Петербурге по делу о гибели моряков "Онеги"
Зампредседателя Рыболовецкого колхоза Калинина задержали по делу о гибели моряков судна "Онега"
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампредседателя Рыболовецкого колхоза Калинина задержан по делу о гибели моряков судна "Онега" в декабре 2020 года, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
По данным следствия, 28 декабря 2020 рыболовецкое судно "Онега" при осуществлении рыболовного промысла ярусным способом в сложных погодно-климатических условиях в акватории Баренцева моря затонуло, в результате чего 17 членов экипажа пропали без вести, 2 - спасены судном "Войково".
"Задержан заместитель председателя "Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала Марковская.
Зампредседатель в нарушение требований должностной инструкции не принял решение о запрете промысла и нахождении судна в сложных погодно-климатических условиях, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий.
Подчеркивается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, уже получено заключение комплексной комиссионной технологической судебной экспертизы в области охраны труда, согласно выводам которой допущенные нарушения подозреваемого находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими трагическими последствиями.
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