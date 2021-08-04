https://ria.ru/20210804/zaderzhanie-1744279183.html

Зампреда колхоза задержали в Петербурге по делу о гибели моряков "Онеги"

Зампреда колхоза задержали в Петербурге по делу о гибели моряков "Онеги" - РИА Новости, 04.08.2021

Зампреда колхоза задержали в Петербурге по делу о гибели моряков "Онеги"

Зампредседателя Рыболовецкого колхоза Калинина задержан по делу о гибели моряков судна "Онега" в декабре 2020 года, сообщила представитель Московского... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:31

2021-08-04T09:31

2021-08-04T09:31

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

баренцево море

россия

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампредседателя Рыболовецкого колхоза Калинина задержан по делу о гибели моряков судна "Онега" в декабре 2020 года, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.По данным следствия, 28 декабря 2020 рыболовецкое судно "Онега" при осуществлении рыболовного промысла ярусным способом в сложных погодно-климатических условиях в акватории Баренцева моря затонуло, в результате чего 17 членов экипажа пропали без вести, 2 - спасены судном "Войково"."Задержан заместитель председателя "Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала Марковская.Зампредседатель в нарушение требований должностной инструкции не принял решение о запрете промысла и нахождении судна в сложных погодно-климатических условиях, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий.Подчеркивается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, уже получено заключение комплексной комиссионной технологической судебной экспертизы в области охраны труда, согласно выводам которой допущенные нарушения подозреваемого находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими трагическими последствиями.

https://ria.ru/20210504/kompensatsiya-1731083747.html

https://ria.ru/20201230/krushenie-1591617858.html

баренцево море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), баренцево море, россия, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море