https://ria.ru/20210804/zabaykale-1744416777.html

В Забайкалье восстановили движение поездов

В Забайкалье восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.08.2021

В Забайкалье восстановили движение поездов

Движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье, где грузовой поезд столкнулся с грузовым составом, полностью восстановлено, работа по ликвидации... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:10

2021-08-04T21:10

2021-08-04T21:10

происшествия

ржд

забайкальская железная дорога

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье, где грузовой поезд столкнулся с грузовым составом, полностью восстановлено, работа по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжается, сообщают РЖД."Четвертого августа 2021 года в 19:49 (мск) полностью восстановлено движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В них заняты экологи-железнодорожники, специалисты двух мобильных лабораторий Центра охраны окружающей среды ЗабЖД, АО "ЦАСЭО" (Экоспас), путевой машинной станции и восстановительных поездов", - говорится в сообщении.Уточняется, что удалось оперативно выполнить обваловку территории. Специалисты обработали сорбентами прилегающие земельные участки, установили на реке Алеур боновые заграждения, уложили вдоль береговой линии сорбирующие маты."С завтрашнего утра начнем собирать и вывозить загрязненный грунт на обезвреживание на площадку специализированной организации", - сообщают в компании.Ранее на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Движение на перегоне было временно приостановлено. Позднее поезда пропускали по одному пути.

https://ria.ru/20210731/dvizhenie-1743799830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ржд, забайкальская железная дорога