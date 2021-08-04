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В Забайкалье восстановили движение поездов
В Забайкалье восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.08.2021
В Забайкалье восстановили движение поездов
Движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье, где грузовой поезд столкнулся с грузовым составом, полностью восстановлено, работа по ликвидации... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:10
2021-08-04T21:10
происшествия
ржд
забайкальская железная дорога
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье, где грузовой поезд столкнулся с грузовым составом, полностью восстановлено, работа по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжается, сообщают РЖД."Четвертого августа 2021 года в 19:49 (мск) полностью восстановлено движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В них заняты экологи-железнодорожники, специалисты двух мобильных лабораторий Центра охраны окружающей среды ЗабЖД, АО "ЦАСЭО" (Экоспас), путевой машинной станции и восстановительных поездов", - говорится в сообщении.Уточняется, что удалось оперативно выполнить обваловку территории. Специалисты обработали сорбентами прилегающие земельные участки, установили на реке Алеур боновые заграждения, уложили вдоль береговой линии сорбирующие маты."С завтрашнего утра начнем собирать и вывозить загрязненный грунт на обезвреживание на площадку специализированной организации", - сообщают в компании.Ранее на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Движение на перегоне было временно приостановлено. Позднее поезда пропускали по одному пути.
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происшествия, ржд, забайкальская железная дорога
21:10 04.08.2021
 
В Забайкалье восстановили движение поездов

На перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье полностью восстановили движение поездов

© Фото : Виталий КовальчукЖелезная дорога Рязань-Мичуринск. Станция Богоявленск
Железная дорога Рязань-Мичуринск. Станция Богоявленск - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : Виталий Ковальчук
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье, где грузовой поезд столкнулся с грузовым составом, полностью восстановлено, работа по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжается, сообщают РЖД.
"Четвертого августа 2021 года в 19:49 (мск) полностью восстановлено движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В них заняты экологи-железнодорожники, специалисты двух мобильных лабораторий Центра охраны окружающей среды ЗабЖД, АО "ЦАСЭО" (Экоспас), путевой машинной станции и восстановительных поездов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что удалось оперативно выполнить обваловку территории. Специалисты обработали сорбентами прилегающие земельные участки, установили на реке Алеур боновые заграждения, уложили вдоль береговой линии сорбирующие маты.
"С завтрашнего утра начнем собирать и вывозить загрязненный грунт на обезвреживание на площадку специализированной организации", - сообщают в компании.
Ранее на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Движение на перегоне было временно приостановлено. Позднее поезда пропускали по одному пути.
 
ПроисшествияРЖДЗабайкальская железная дорога
 
 
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