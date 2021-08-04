В Забайкалье восстановили движение поездов
На перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье полностью восстановили движение поездов
© Фото : Виталий КовальчукЖелезная дорога Рязань-Мичуринск. Станция Богоявленск
© Фото : Виталий Ковальчук
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье, где грузовой поезд столкнулся с грузовым составом, полностью восстановлено, работа по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжается, сообщают РЖД.
"Четвертого августа 2021 года в 19:49 (мск) полностью восстановлено движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В них заняты экологи-железнодорожники, специалисты двух мобильных лабораторий Центра охраны окружающей среды ЗабЖД, АО "ЦАСЭО" (Экоспас), путевой машинной станции и восстановительных поездов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удалось оперативно выполнить обваловку территории. Специалисты обработали сорбентами прилегающие земельные участки, установили на реке Алеур боновые заграждения, уложили вдоль береговой линии сорбирующие маты.
"С завтрашнего утра начнем собирать и вывозить загрязненный грунт на обезвреживание на площадку специализированной организации", - сообщают в компании.
Ранее на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Движение на перегоне было временно приостановлено. Позднее поезда пропускали по одному пути.