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В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии - РИА Новости, 04.08.2021
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
Максимальное число заражений коронавирусом с начала эпидемии отмечено в Японии – 14,2 тысячи новых случаев за сутки, сообщил телеканал NHK на основании данных с РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:37
2021-08-04T14:37
2021-08-04T14:53
распространение коронавируса
в мире
токио
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 4 авг - РИА Новости. Максимальное число заражений коронавирусом с начала эпидемии отмечено в Японии – 14,2 тысячи новых случаев за сутки, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.Всего с начала пандемии заболели 972 тысячи человек. Скончались 15,2 тысячи человек.Также новый максимум зафиксирован и в Токио – 4166 новых случаев за сутки. В тяжелом состоянии находятся 115 человек. В среднем рост заболеваний за неделю составил 178%.В Токио наблюдается нехватка мест для больных средней тяжести и с легкими симптомами заболевания. С 15 июля число тех, кто вынужден оставаться на лечении дома, возросло в 11 раз и превышает 10 тысяч человек.Максимальное число случаев COVID за сутки с начала пандемии выявлено и в соседних с Токио префектурах – в Сайтаме 1200, в Тибе 840, в Канагаве 1484. На Окинаве впервые число заражений превысило 600.В Японии в связи со взрывным ростом заболеваний с 2 августа введен режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве режим чрезвычайной ситуации продлен до 31 августа.В Токио с 23 июля проходят Олимпийские игры - самые масштабные за всю историю по числу видов спорта – 33, а также по количеству разыгрываемых комплектов наград – 339. Участвуют около 19 тысяч спортсменов и 41 тысяча сопровождающих. Олимпиада проходит без болельщиков на 724 соревнованиях из 750, то есть на 96%. Решено отказаться от просмотра соревнований на больших экранах.
токио
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в мире, токио, коронавирус covid-19
14:37 04.08.2021 (обновлено: 14:53 04.08.2021)
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
NHK: в Японии впервые с начала пандемии зафиксировали 14 200 случаев заражения COVID-19 за сутки