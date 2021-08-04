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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210804/yamal-1744341683.html
Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом
Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом - РИА Новости, 04.08.2021
Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом
Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом, в регионе соответствующая масштабная программа уже запущена, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:31
2021-08-04T14:31
ямало-ненецкий автономный округ
общество
лабытнанги
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом, в регионе соответствующая масштабная программа уже запущена, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом. Неделю назад глава государства поручил министру просвещения кратно увеличить объемы капитального ремонта учебных заведений. На Ямале масштабная программа уже запущена: строится и проектируется 25 новых школ по всему округу; запущена реновация 58 школ, 25 из них - уже в активной стадии", - говорится в сообщении.Реновация касается капитальных школ, построенных 20-30 лет назад. В них полностью меняют внутреннее содержание и создают современные яркие образовательные пространства."Первой ласточкой программы станет гимназия в Лабытнанги. Ее сдадут до конца года", - отмечается в релизе.Во вторник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершил рабочую поездку в Лабытнанги. Глава региона оценил ход реновации городской гимназии. В ней будут созданы современные образовательные пространства – лаборатории, коворкинги, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. Появятся зоны для отдыха и творчества.Благодаря использованию перегородок помещения смогут трансформироваться в зависимости от задач. Обновился также фасад здания, на территории гимназии оборудуют спортивную площадку. При создании проекта учитывалось мнение педагогического коллектива и родителей школьников. Рабочие уже проводят внутреннюю отделку и завершат проект до конца года. После открытия гимназия сохранит свой гуманитарный профиль, уточняет пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/vaktsinatsiya-1744080331.html
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общество, лабытнанги, ямал, дмитрий артюхов
14:31 04.08.2021
 
Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом

Пресс-служба губернатора: Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом, в регионе соответствующая масштабная программа уже запущена, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом. Неделю назад глава государства поручил министру просвещения кратно увеличить объемы капитального ремонта учебных заведений. На Ямале масштабная программа уже запущена: строится и проектируется 25 новых школ по всему округу; запущена реновация 58 школ, 25 из них - уже в активной стадии", - говорится в сообщении.
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Реновация касается капитальных школ, построенных 20-30 лет назад. В них полностью меняют внутреннее содержание и создают современные яркие образовательные пространства.
"Первой ласточкой программы станет гимназия в Лабытнанги. Ее сдадут до конца года", - отмечается в релизе.
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Во вторник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершил рабочую поездку в Лабытнанги. Глава региона оценил ход реновации городской гимназии. В ней будут созданы современные образовательные пространства – лаборатории, коворкинги, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. Появятся зоны для отдыха и творчества.
Благодаря использованию перегородок помещения смогут трансформироваться в зависимости от задач. Обновился также фасад здания, на территории гимназии оборудуют спортивную площадку. При создании проекта учитывалось мнение педагогического коллектива и родителей школьников. Рабочие уже проводят внутреннюю отделку и завершат проект до конца года. После открытия гимназия сохранит свой гуманитарный профиль, уточняет пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЛабытнангиЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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