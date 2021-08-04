https://ria.ru/20210804/yamal-1744341683.html

Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом

Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом - РИА Новости, 04.08.2021

Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом

Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом, в регионе соответствующая масштабная программа уже запущена, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:31

2021-08-04T14:31

2021-08-04T14:31

ямало-ненецкий автономный округ

общество

лабытнанги

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом, в регионе соответствующая масштабная программа уже запущена, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом. Неделю назад глава государства поручил министру просвещения кратно увеличить объемы капитального ремонта учебных заведений. На Ямале масштабная программа уже запущена: строится и проектируется 25 новых школ по всему округу; запущена реновация 58 школ, 25 из них - уже в активной стадии", - говорится в сообщении.Реновация касается капитальных школ, построенных 20-30 лет назад. В них полностью меняют внутреннее содержание и создают современные яркие образовательные пространства."Первой ласточкой программы станет гимназия в Лабытнанги. Ее сдадут до конца года", - отмечается в релизе.Во вторник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершил рабочую поездку в Лабытнанги. Глава региона оценил ход реновации городской гимназии. В ней будут созданы современные образовательные пространства – лаборатории, коворкинги, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. Появятся зоны для отдыха и творчества.Благодаря использованию перегородок помещения смогут трансформироваться в зависимости от задач. Обновился также фасад здания, на территории гимназии оборудуют спортивную площадку. При создании проекта учитывалось мнение педагогического коллектива и родителей школьников. Рабочие уже проводят внутреннюю отделку и завершат проект до конца года. После открытия гимназия сохранит свой гуманитарный профиль, уточняет пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/vaktsinatsiya-1744080331.html

https://ria.ru/20210727/strelba-1743047426.html

лабытнанги

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, лабытнанги, ямал, дмитрий артюхов