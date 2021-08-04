Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом
Пресс-служба губернатора: Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом, в регионе соответствующая масштабная программа уже запущена, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом. Неделю назад глава государства поручил министру просвещения кратно увеличить объемы капитального ремонта учебных заведений. На Ямале масштабная программа уже запущена: строится и проектируется 25 новых школ по всему округу; запущена реновация 58 школ, 25 из них - уже в активной стадии", - говорится в сообщении.
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Реновация касается капитальных школ, построенных 20-30 лет назад. В них полностью меняют внутреннее содержание и создают современные яркие образовательные пространства.
"Первой ласточкой программы станет гимназия в Лабытнанги. Ее сдадут до конца года", - отмечается в релизе.
Во вторник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершил рабочую поездку в Лабытнанги. Глава региона оценил ход реновации городской гимназии. В ней будут созданы современные образовательные пространства – лаборатории, коворкинги, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. Появятся зоны для отдыха и творчества.
Благодаря использованию перегородок помещения смогут трансформироваться в зависимости от задач. Обновился также фасад здания, на территории гимназии оборудуют спортивную площадку. При создании проекта учитывалось мнение педагогического коллектива и родителей школьников. Рабочие уже проводят внутреннюю отделку и завершат проект до конца года. После открытия гимназия сохранит свой гуманитарный профиль, уточняет пресс-служба.