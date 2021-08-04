https://ria.ru/20210804/xiaomi-1744340254.html

Новый смартфон Xiaomi получит гибкий экран и камеру-невидимку

Новый смартфон Xiaomi получит гибкий экран и камеру-невидимку - РИА Новости, 04.08.2021

Новый смартфон Xiaomi получит гибкий экран и камеру-невидимку

Компания Xiaomi покажет первый в мире смартфон с гибким экраном и подэкранной камерой. Данные о модели Mi Mix 4 просочились в Weibo. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:24

2021-08-04T14:24

2021-08-04T14:24

наука

технологии

xiaomi inc

weibo

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi покажет первый в мире смартфон с гибким экраном и подэкранной камерой. Данные о модели Mi Mix 4 просочились в Weibo.На инсайдерском видео продемонстрирована работа матрицы будущего смартфона — это гибкая OLED-панель. Во включенном состоянии не видна селфи-камера, которая встроена в верхний край экрана. Аналогичных решений другие производители пока еще не показали.Ожидается, что китайская компания, наряду с уникальным дисплеем, добавит в Xiaomi Mi Mix 4 передовые функции. Смартфону приписывают анонсированный процессор Snapdragon 888 Plus.В Xiaomi анонсировали презентацию модели, которая должна пройти 10 августа. Серию Mi Mix вспомнят после долгого перерыва — последний смартфон в ней вышел в 2018 году.

https://ria.ru/20210113/motorola-1591569946.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, xiaomi inc, weibo