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Новый смартфон Xiaomi получит гибкий экран и камеру-невидимку
Новый смартфон Xiaomi получит гибкий экран и камеру-невидимку - РИА Новости, 04.08.2021
Новый смартфон Xiaomi получит гибкий экран и камеру-невидимку
Компания Xiaomi покажет первый в мире смартфон с гибким экраном и подэкранной камерой. Данные о модели Mi Mix 4 просочились в Weibo. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:24
2021-08-04T14:24
2021-08-04T14:24
наука
технологии
xiaomi inc
weibo
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi покажет первый в мире смартфон с гибким экраном и подэкранной камерой. Данные о модели Mi Mix 4 просочились в Weibo.На инсайдерском видео продемонстрирована работа матрицы будущего смартфона — это гибкая OLED-панель. Во включенном состоянии не видна селфи-камера, которая встроена в верхний край экрана. Аналогичных решений другие производители пока еще не показали.Ожидается, что китайская компания, наряду с уникальным дисплеем, добавит в Xiaomi Mi Mix 4 передовые функции. Смартфону приписывают анонсированный процессор Snapdragon 888 Plus.В Xiaomi анонсировали презентацию модели, которая должна пройти 10 августа. Серию Mi Mix вспомнят после долгого перерыва — последний смартфон в ней вышел в 2018 году.
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технологии, xiaomi inc, weibo
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Компания Xiaomi покажет первый в мире смартфон с гибким экраном и подэкранной камерой. Данные о модели Mi Mix 4 просочились
в Weibo
.
На инсайдерском видео продемонстрирована работа матрицы будущего смартфона — это гибкая OLED-панель. Во включенном состоянии не видна селфи-камера, которая встроена в верхний край экрана. Аналогичных решений другие производители пока еще не показали.
Ожидается, что китайская компания, наряду с уникальным дисплеем, добавит в Xiaomi Mi Mix 4 передовые функции. Смартфону приписывают анонсированный процессор Snapdragon 888 Plus.
В Xiaomi анонсировали презентацию модели, которая должна пройти 10 августа. Серию Mi Mix вспомнят после долгого перерыва — последний смартфон в ней вышел в 2018 году.