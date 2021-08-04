https://ria.ru/20210804/whatsapp-1744314518.html
Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию
Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию - РИА Новости, 04.08.2021
Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию
WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео. Об этом сообщают представители компании. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:26
2021-08-04T12:26
2021-08-04T12:26
наука
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео. Об этом сообщают представители компании.Пользователи смогут отправить фотографии и видео с помощью опции "Посмотреть один раз". Получатель увидит их только один раз, после чего они автоматически удаляются.Подобная функция уже работает в Instagram: получателю нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть изображение или видео. После закрытия, видео или изображение больше не будут доступны.В WhatsApp предупреждают, что данная функция не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателям с помощью скринрекордера. Опция "Посмотреть один раз" станет доступна для смартфонов в ближайшем обновлении мессенджера.
https://ria.ru/20210730/whatsapp-1743667667.html
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технологии, whatsapp inc.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео. Об этом сообщают
представители компании.
Пользователи смогут отправить фотографии и видео с помощью опции "Посмотреть один раз". Получатель увидит их только один раз, после чего они автоматически удаляются.
Подобная функция уже работает в Instagram: получателю нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть изображение или видео. После закрытия, видео или изображение больше не будут доступны.
В WhatsApp предупреждают, что данная функция не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателям с помощью скринрекордера. Опция "Посмотреть один раз" станет доступна для смартфонов в ближайшем обновлении мессенджера.