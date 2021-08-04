https://ria.ru/20210804/whatsapp-1744314518.html

Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию

Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию - РИА Новости, 04.08.2021

Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию

WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео. Об этом сообщают представители компании. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:26

2021-08-04T12:26

2021-08-04T12:26

наука

технологии

whatsapp inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео. Об этом сообщают представители компании.Пользователи смогут отправить фотографии и видео с помощью опции "Посмотреть один раз". Получатель увидит их только один раз, после чего они автоматически удаляются.Подобная функция уже работает в Instagram: получателю нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть изображение или видео. После закрытия, видео или изображение больше не будут доступны.В WhatsApp предупреждают, что данная функция не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателям с помощью скринрекордера. Опция "Посмотреть один раз" станет доступна для смартфонов в ближайшем обновлении мессенджера.

https://ria.ru/20210730/whatsapp-1743667667.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, whatsapp inc.