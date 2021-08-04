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Шлосберга и Кузьмина восстановили на выборах в псковское заксобрание

Шлосберга и Кузьмина восстановили на выборах в псковское заксобрание - РИА Новости, 04.08.2021

Шлосберга и Кузьмина восстановили на выборах в псковское заксобрание

Избирательная комиссия Псковской области восстановила на выборах в депутаты регионального законодательного собрания кандидатов от "Яблока" Льва Шлосберга и... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:40

2021-08-04T18:40

2021-08-04T18:40

политика

псковская область

яблоко

лев шлосберг

россия

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ПСКОВ, 4 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Псковской области восстановила на выборах в депутаты регионального законодательного собрания кандидатов от "Яблока" Льва Шлосберга и Николая Кузьмина, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Ранее на странице избиркома Псковской области в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что Шлосберг и Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты областного собрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность."В постановлении областного избиркома от 4 августа сказано, что решение Московского городского суда о запрете деятельности "Штабов Навального"* (запрещенная в России организация, признанная экстремистской - ред.) и признании Фонда борьбы с коррупцией ** (ФБК**, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент - ред.) экстремистской организацией, на основании которого политиков сняли с выборов 3 августа, ещё не вступило в законную силу. Таким образом, зарегистрированы все 42 кандидата единого списка псковского "Яблока", – подтвердили в пресс-службе партии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20210717/ldpr-1741681098.html

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политика, псковская область, яблоко, лев шлосберг, россия