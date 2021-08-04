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Шлосберга и Кузьмина восстановили на выборах в псковское заксобрание
Шлосберга и Кузьмина восстановили на выборах в псковское заксобрание - РИА Новости, 04.08.2021
Шлосберга и Кузьмина восстановили на выборах в псковское заксобрание
Избирательная комиссия Псковской области восстановила на выборах в депутаты регионального законодательного собрания кандидатов от "Яблока" Льва Шлосберга и... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:40
2021-08-04T18:40
политика
псковская область
яблоко
лев шлосберг
россия
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ПСКОВ, 4 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Псковской области восстановила на выборах в депутаты регионального законодательного собрания кандидатов от "Яблока" Льва Шлосберга и Николая Кузьмина, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Ранее на странице избиркома Псковской области в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что Шлосберг и Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты областного собрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность."В постановлении областного избиркома от 4 августа сказано, что решение Московского городского суда о запрете деятельности "Штабов Навального"* (запрещенная в России организация, признанная экстремистской - ред.) и признании Фонда борьбы с коррупцией ** (ФБК**, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент - ред.) экстремистской организацией, на основании которого политиков сняли с выборов 3 августа, ещё не вступило в законную силу. Таким образом, зарегистрированы все 42 кандидата единого списка псковского "Яблока", – подтвердили в пресс-службе партии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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политика, псковская область, яблоко, лев шлосберг, россия
18:40 04.08.2021
 
Шлосберга и Кузьмина восстановили на выборах в псковское заксобрание

Кандидатов от "Яблока" Шлосберга и Кузьмина восстановили на выборах в парламент Псковской области

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛев Шлосберг на съезде партии "Яблоко". Архивное фото
Лев Шлосберг на съезде партии Яблоко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПСКОВ, 4 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Псковской области восстановила на выборах в депутаты регионального законодательного собрания кандидатов от "Яблока" Льва Шлосберга и Николая Кузьмина, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Ранее на странице избиркома Псковской области в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что Шлосберг и Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты областного собрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность.
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"В постановлении областного избиркома от 4 августа сказано, что решение Московского городского суда о запрете деятельности "Штабов Навального"* (запрещенная в России организация, признанная экстремистской - ред.) и признании Фонда борьбы с коррупцией ** (ФБК**, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент - ред.) экстремистской организацией, на основании которого политиков сняли с выборов 3 августа, ещё не вступило в законную силу. Таким образом, зарегистрированы все 42 кандидата единого списка псковского "Яблока", – подтвердили в пресс-службе партии.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
 
ПолитикаПсковская областьЯблокоЛев ШлосбергРоссия
 
 
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