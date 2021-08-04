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ЦИК выделил регионам дополнительные средства на проведение выборов

ЦИК выделил регионам дополнительные средства на проведение выборов - РИА Новости, 04.08.2021

ЦИК выделил регионам дополнительные средства на проведение выборов

ЦИК выделил регионам дополнительные средства на подготовку и проведение выборов в Госдуму, следует из постановлений ЦИК, принятых на заседании в среду. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:00

2021-08-04T12:00

2021-08-04T12:00

политика

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цик рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ЦИК выделил регионам дополнительные средства на подготовку и проведение выборов в Госдуму, следует из постановлений ЦИК, принятых на заседании в среду.Согласно документам, избиркомам 27 регионов выделено дополнительно свыше 82,3 миллиона рублей "на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы".Избирательным комиссиям 10 субъектов выделены свыше 244,2 миллиона рублей "в целях организации и проведения голосования избирателей на выборах депутатов Государственной Думы, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф