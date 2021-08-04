https://ria.ru/20210804/vybory-1744307908.html
ЦИК выделил регионам дополнительные средства на проведение выборов
ЦИК выделил регионам дополнительные средства на проведение выборов - РИА Новости, 04.08.2021
ЦИК выделил регионам дополнительные средства на проведение выборов
ЦИК выделил регионам дополнительные средства на подготовку и проведение выборов в Госдуму, следует из постановлений ЦИК, принятых на заседании в среду. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:00
2021-08-04T12:00
2021-08-04T12:00
политика
госдума рф
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ЦИК выделил регионам дополнительные средства на подготовку и проведение выборов в Госдуму, следует из постановлений ЦИК, принятых на заседании в среду.Согласно документам, избиркомам 27 регионов выделено дополнительно свыше 82,3 миллиона рублей "на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы".Избирательным комиссиям 10 субъектов выделены свыше 244,2 миллиона рублей "в целях организации и проведения голосования избирателей на выборах депутатов Государственной Думы, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3195b875fafcddf8a354a301b24b96c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, цик рф
ЦИК выделил регионам дополнительные средства на проведение выборов
ЦИК дополнительно выделил более 82,3 миллиона рублей регионам на проведение выборов в Госдуму
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
ЦИК выделил регионам дополнительные средства на подготовку и проведение выборов в Госдуму
, следует из постановлений ЦИК
, принятых на заседании в среду.
Согласно документам, избиркомам 27 регионов выделено дополнительно свыше 82,3 миллиона рублей "на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы".
Избирательным комиссиям 10 субъектов выделены свыше 244,2 миллиона рублей "в целях организации и проведения голосования избирателей на выборах депутатов Государственной Думы, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.