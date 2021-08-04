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Звездный созыв. Кто из знаменитостей рвется в Госдуму

Звездный созыв. Кто из знаменитостей рвется в Госдуму - РИА Новости, 04.08.2021

Звездный созыв. Кто из знаменитостей рвется в Госдуму

Сегодня последний день, когда ЦИК принимает документы кандидатов на выборы в Госдуму. В нижней палате восьмого созыва будет немало известных персон: и от... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:04

единая россия

госдума рф

тату

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Ксения Марсина. Сегодня последний день, когда ЦИК принимает документы кандидатов на выборы в Госдуму. В нижней палате восьмого созыва будет немало известных персон: и от власти, и от оппозиции баллотируются звезды шоу-бизнеса. В том числе музыканты, артисты, циркачи и стилисты. Кто именно — в материале РИА Новости."Щас спою"Седьмой состав Госдумы называли "телевизионным" и "спортивным". У восьмого все шансы стать "музыкальным": немало певцов в качестве кандидатов. Впрочем, участие знаменитостей в политике — обычная практика.Лидер федерального списка появившейся в 2019-м партии "Зеленая альтернатива" — певица Виктория Дайнеко. В сведениях о размере и источниках заработка, а также об имуществе политик отметила два автомобиля: Mercedes-Benz E350 2009 года и Porsche Macan 2019-го. Общая сумма ее доходов — 12,9 миллиона рублей.Изначально хотели выдвинуть в Госдуму рэпера Славу КПСС, но с ним не договорились. "Зеленая инициатива" позиционирует себя как природоохранная партия, чья цель — борьба с переизбытком мусора в России. "Я считаю, мы должны создать в России мощное экологическое движение, моду на разумное потребление и здоровый образ жизни в конце концов. Кроме того, я считаю важным не только привлечь внимание к экологической проблематике, но и планирую принять участие в разработке и продвижении законодательных инициатив, касающихся регулирования правил обращения с животными и вообще прав животных", — обещает избирателям бывшая победительница "Фабрики звезд — 5".С похожими лозунгами выступает стилист, шоумен и певец Сергей Зверев — его выдвигает партия "Зеленые". Instagram Короля Гламура пестрит призывами спасти Байкал. Периодически кандидат устраивает одиночные пикеты. Два года назад выходил на Красную площадь, выступая против строительства завода на берегу озера.По словам Зверева, так он заботится о родном крае: стилист родился в Култуке под Иркутском. "Я как никто понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал. Для его защиты порой приходится принимать экстраординарные меры, даже стоять с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно", — заявляет кандидат.Общая сумма доходов шоумена — почти 305 тысяч рублей, у него две квартиры в Москве — одна площадью 55,6 квадратных метра, другая — почти 95.А в подмосковном 122-м округе в Одинцово от "Единой России" баллотируется Денис Майданов — исполнитель хитов "Время — наркотик", "Спецназ" и "Вечная любовь". Ранее округ представляла телеведущая Оксана Пушкина, но не захотела идти на новый срок.Майданов в политике не новичок. В 2018-м был доверенным лицом президента Владимира Путина. По словам певца, если станет депутатом, будет воспитывать у молодежи любовь к родной стране. "На концертах многие родители подходят и говорят, что на моих песнях растят детей, это для меня знак доверия. В целом есть много программ, инициатив, полезных направлений, которые хотелось бы продвигать на федеральном уровне: заниматься патриотической деятельностью, ликвидировать разрыв поколений и прививать важные ценности", — рассказал он РИА Новости.Певица Татьяна Буланова баллотируется от партии "Родина" в петербуржском 216-м округе, который, кстати, сразу прозвали музыкальным: предполагали, что от КПРФ там выдвинут исполнителя Виктора Салтыкова. Но — у него обнаружили "маленький счет в Испании". Главный конкурент певицы — кандидат Заксобрания Борис Вишневский от "Яблока". Он последовательный оппозиционер, участвовал еще в перестроечном движении в советские времена, выступал против строительства башни "Газпрома", возмущался воссоединением Крыма с Россией, противостоял передаче Исакиевского собора Русской православной церкви. Кстати, видимо, чтобы помешать политику набрать голоса, его полного тезку выставила партия "Зеленые". Буланова утверждает, что хочет попасть в Госдуму "для помощи людям, защиты слабых" — детей, матерей и инвалидов. Хотя внятного объяснения так и не дала: "Ничего по этому поводу вам сказать не могу". Общая сумма доходов певицы составляет 3,6 миллиона рублей, у нее автомобиль Hyundai 2012 года выпуска. При этом, в отличие от кандидатов других партий, на сайте ЦИК не представлены списки доходов и имущества представителей "Единой России" и "Яблока".Политтехнолог Андрей Перла полагает, что избирателя гораздо меньше интересуют доходы кандидатов, чем об этом принято говорить. "Было бы интересно провести социологическое исследование. Корни такого любопытства в том, что человек, к которому применимо понятие медианной зарплаты или пенсии, по умолчанию считает, что политик — человек богатый. А региональный министр с окладом в сто пятьдесят тысяч рублей действительно может выглядеть более чем состоятельным. Дальше уже идут частности — насколько богатый, чем владеет", — отмечает он. И "Единая Россия", возможно, по этим соображениям "не бежит впереди паровоза с криком: "Мы первые опубликовали декларации" — потенциальным избирателям партии интереснее другое."Своя игра"Анатолий Вассерман, многократный победитель интеллектуальных телеигр — "Своя игра", "Что? Где? Когда?" — тоже решил попробовать силы на выборах в Госдуму. В мае 2021-го он вступил в партию "Справедливая Россия — За правду", но на голосование идет самовыдвиженцем. По его словам, "из-за высокого антирейтинга парламентских партий".Для него это будет вторая попытка попасть в нижнюю палату парламента. В Instagram он написал лозунг, которого придерживается: "Всегда держать слово! Все делать с умом! Жить с добрым сердцем!" Повестка у него консервативная: защитить россиян от бедности, развить народное хозяйство и национальную идею в стране. Очевидно, эрудит смог ее сформулировать.К этой же партии присоединился и Захар Прилепин. В отличие от Вассермана, данные о доходах писателя есть на сайте ЦИК. Так, у кандидата четыре земельных участка. Один — в Московской области — площадью 610 квадратных метров (пятая часть) и три — в Нижегородской области. Также в собственности у него половина квартиры в Нижегородской области площадью 48,8 квадратных метра и автомобиль Volkswagen. Доходы Прилепина — почти 35 миллионов рублей.СРЗП (новая аббревиатура партии) активно поддержала инициативы общественного деятеля. Его группа "За правду" объединилась со "Справедливой Россией" и "Патриотами России" в начале года. Прилепин возглавил программный комитет. Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила за признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Прилепин участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины, был советником главы ДНР Александра Захарченко, майором и заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики. Донецк он покинул в 2018-м.В Ижевске от "Справедливой России" избирается худрук Большого Московского цирка дрессировщик Аскольд Запашный. По его словам, "реальная причина" участия в выборах — "нормальный, здоровый патриотизм". "Если хочешь, чтобы было хорошо, нужно это делать самому", — отметил Запашный. Артист также поясняет: он "сторонник того, чтобы работу депутата воспринимали как возможность привнести лепту в укрепление страны".Журналисты и актеры рвутся в парламентБудут баллотироваться в Госдуму и тележурналисты. В парламент от "Единой России" хотят попасть Тимофей Баженов — ведущий программы о животных и путешествиях — и Евгений Попов (программа "60 минут"). По словам Баженова, он выступает за изменение законодательства в области экологии и за привлечение к ответственности тех, кто вредит природе. Наказывать таких нарушителей призывает строго — вплоть до лишения свободы.Евгений Попов в роли депутата планирует заняться вопросом трудовой бедности, а также "создать не дискредитированный обманом механизм, которому доверяли бы жители". "Надо менять градостроительное законодательство: очень много дырок, ими пользуются недобросовестные застройщики, затмевая людям свет, уродуя дворы. Много парковых зон и природных территорий — тоже надо решить, что с ними делать. Проблема в том, что нет фактически диалога между властью и жителями", — отметил он в беседе с агентством.Еще один известный человек, стремящийся попасть в нижнюю палату парламента — народный артист России Дмитрий Певцов, самовыдвиженец от 200-го округа в Москве. Изначально предполагали, что он будет баллотироваться от "Справедливой России" или "Партии пенсионеров". Но в итоге кандидат передумал. По словам Певцова, он идет в Госдуму, чтобы усилить социальную поддержку семей с детьми и упразднить изменения в пенсионном законодательстве последних лет."Государство обязано заботиться о гражданах, а не экспериментировать с реформами. Я убежден: в России сейчас нужно не повышать, а снижать пенсионный возраст. Надо дать людям возможность пожить спокойно и с радостью воспитывать внуков. Россияне это заслужили. Нам говорили — вы долго живете, значит, можете долго работать. А Росстат признал: в 2020-м средняя продолжительность жизни в стране снизилась почти на два года. Что это значит? Что не все доживут до пенсии. Значит, пенсионную реформу срочно нужно как минимум остановить, а еще лучше — развернуть вспять", — пишет он в микроблоге.Политтехнолог Андрей Перла отмечает, что музыканты, актеры и другие звезды шоу-бизнеса часто появляются и в американской политике. "Президент США Рональд Рейган был актером, другой глава государства — Дональд Трамп — судьей на соревнованиях по рестлингу. Конечно, Рейган не из ковбойского седла пересел в кресло в Белом доме", — уточняет он, добавив, что известность — вообще свойство публичного политика. "Популярность и слава имеют сложные и не проясненные в политтехнологии отношения, — рассуждает Перла. — Если партия пригласит в список эстрадного исполнителя, то ее известность взлетит до небес, потому заинтересуются и поклонники, и хейтеры артиста. Рассуждения "как же он будет депутатом, он ведь певец, а не законодатель" съедают часть голосов — но только часть. Для кого-то знаменитость — моральный авторитет, пример жизненного успеха. Ведь часто популярность и есть мерило успеха".Некоторые "звезды" использовали избирательную кампанию для того, чтобы попиариться. Участвуя в праймериз "Единой России" в Ивановской области, вновь в центре внимания оказалась бывшая участница группы "Тату" Юлия Волкова. Выборы она, впрочем, проиграла.Для поддержания интереса к голосованию собственную кандидатуру выставлял худрук театра Олега Табакова Владимир Машков, при этом не скрывал, что депутатом Госдумы быть не планирует. Этому артисту известности точно не занимать.

https://ria.ru/20210624/kprf-1738472327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, госдума рф, тату