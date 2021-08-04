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Мосэкомониторинг: большинство водоемов соответствуют установленным нормам

Мосэкомониторинг: большинство водоемов соответствуют установленным нормам - РИА Новости, 05.08.2021

Мосэкомониторинг: большинство водоемов соответствуют установленным нормам

Большинство водоемов в границах Москвы соответствуют установленным требованиям и имеют стабильную динамику улучшения качества воды, сообщила начальник отдела... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-04T15:08

2021-08-04T15:08

2021-08-05T14:55

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москва

мосэкомониторинг

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Большинство водоемов в границах Москвы соответствуют установленным требованиям и имеют стабильную динамику улучшения качества воды, сообщила начальник отдела мониторинга поверхностных водных объектов ГПБУ "Мосэкомониторинг" департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Виктория Мазлова."В целом, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что большинство водоёмов, которые находятся в границах нашего города, соответствуют установленным требованиям, нормативам культурно-бытового водопользования и имеют стабильную динамику улучшения качества воды", - рассказала Мазлова на круглом столе "Водоемы в городской среде".Она отметила, что улучшение санитарного состояния прилегающих территорий сказывается на состоянии водотоков.

https://realty.ria.ru/20210805/prud-1744479151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосэкомониторинг