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Мосэкомониторинг: большинство водоемов соответствуют установленным нормам
Мосэкомониторинг: большинство водоемов соответствуют установленным нормам - РИА Новости, 05.08.2021
Мосэкомониторинг: большинство водоемов соответствуют установленным нормам
Большинство водоемов в границах Москвы соответствуют установленным требованиям и имеют стабильную динамику улучшения качества воды, сообщила начальник отдела... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-04T15:08
2021-08-04T15:08
2021-08-05T14:55
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Большинство водоемов в границах Москвы соответствуют установленным требованиям и имеют стабильную динамику улучшения качества воды, сообщила начальник отдела мониторинга поверхностных водных объектов ГПБУ "Мосэкомониторинг" департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Виктория Мазлова."В целом, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что большинство водоёмов, которые находятся в границах нашего города, соответствуют установленным требованиям, нормативам культурно-бытового водопользования и имеют стабильную динамику улучшения качества воды", - рассказала Мазлова на круглом столе "Водоемы в городской среде".Она отметила, что улучшение санитарного состояния прилегающих территорий сказывается на состоянии водотоков.
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москва, мосэкомониторинг