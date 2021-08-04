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Суд признал увольнение Витренко с поста главы "Нафтогаза" законным
Суд признал увольнение Витренко с поста главы "Нафтогаза" законным - РИА Новости, 04.08.2021
Суд признал увольнение Витренко с поста главы "Нафтогаза" законным
Шестой апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, которым было приостановлено предписание Национального агентства Украины по вопросам... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:22
2021-08-04T20:22
в мире
украина
киев
нафтогаз украины
юрий витренко
национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)
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КИЕВ, 4 авг- РИА Новости. Шестой апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, которым было приостановлено предписание Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) об увольнении главы компании "Нафтогаз Украина" Юрия Витренко, заявил глава агентства Александр Новиков.Ранее НАПК после мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявило нарушения в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Первого июля НАПК направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Витренко с поста главы компании. Витренко оспорил предписание НАПК в суде. Тогда суд приостановил действие предписания агентства. НАПК подало апелляцию на такое решение суда."Предписание НАПК к Кабмину о незаконном назначении руководителя НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению - апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда о приостановлении действия предписания", - цитирует Новикова пресс-служба агентства в среду.По его словам, НАПК готово предоставить консультативную поддержку в выполнении предписания.Кабинет министров Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли. Послы "Большой семерки" выразили обеспокоенность ситуацией с работой наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" и призвали правительство решить вопрос с набсоветом как можно скорее.
https://ria.ru/20200513/1571387512.html
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в мире, украина, киев, нафтогаз украины, юрий витренко, национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)
20:22 04.08.2021
 
Суд признал увольнение Витренко с поста главы "Нафтогаза" законным

Суд в Киеве разблокировал выполнение предписания об увольнении главы "Нафтогаза" Витренко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 авг- РИА Новости. Шестой апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, которым было приостановлено предписание Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) об увольнении главы компании "Нафтогаз Украина" Юрия Витренко, заявил глава агентства Александр Новиков.
Ранее НАПК после мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявило нарушения в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Первого июля НАПК направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Витренко с поста главы компании. Витренко оспорил предписание НАПК в суде. Тогда суд приостановил действие предписания агентства. НАПК подало апелляцию на такое решение суда.
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"Предписание НАПК к Кабмину о незаконном назначении руководителя НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению - апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда о приостановлении действия предписания", - цитирует Новикова пресс-служба агентства в среду.
По его словам, НАПК готово предоставить консультативную поддержку в выполнении предписания.
Кабинет министров Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли. Послы "Большой семерки" выразили обеспокоенность ситуацией с работой наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" и призвали правительство решить вопрос с набсоветом как можно скорее.
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В миреУкраинаКиевНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоНациональное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
 
 
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