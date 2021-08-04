08:43 04.08.2021 (обновлено: 10:15 04.08.2021)
Чижов обвинил ЕС в политизации ситуации с российскими вакцинами
Постпред России при ЕС Чижов обвинил Евросоюз в политизации вопроса признания российских вакцин
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью "Известиям" ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, обвинившего Москву в политизации вопроса признания вакцин.
"Политизируется он как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически все, что имеет отношение к России", — сказал дипломат.
Он также допустил, что в блокировке "Спутника V" в Европе участвует фармакологическое лобби.
"Я этого не исключаю. У меня, конечно, нет конкретных данных, но, объективно говоря, такой интерес имеет вполне логичное (хотя и сомнительное с точки зрения морали) обоснование", — добавил Чижов.
В середине июля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай используют поставки своих вакцин от COVID-19 в политических целях. С подобными высказываниями выступали и другие европейские политики. В Москве не раз призывали не политизировать этот вопрос и называли дискриминацию вакцин и их производителей неприемлемой для демократического общества.
Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек. В частности, российская вакцина помогла Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Накануне сообщалось, что Еврокомиссия признала документы об иммунизации, выдаваемые в республике, однако это не означает автоматического признания самой вакцины в ЕС.