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Чижов обвинил ЕС в политизации ситуации с российскими вакцинами
Чижов обвинил ЕС в политизации ситуации с российскими вакцинами - РИА Новости, 04.08.2021
Чижов обвинил ЕС в политизации ситуации с российскими вакцинами
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью "Известиям" ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, обвинившего Москву в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:43
2021-08-04T10:15
распространение коронавируса
в мире
сша
сан-марино
еврокомиссия
мид германии
владимир чижов
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью "Известиям" ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, обвинившего Москву в политизации вопроса признания вакцин."Политизируется он как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически все, что имеет отношение к России", — сказал дипломат.Он также допустил, что в блокировке "Спутника V" в Европе участвует фармакологическое лобби."Я этого не исключаю. У меня, конечно, нет конкретных данных, но, объективно говоря, такой интерес имеет вполне логичное (хотя и сомнительное с точки зрения морали) обоснование", — добавил Чижов.В середине июля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай используют поставки своих вакцин от COVID-19 в политических целях. С подобными высказываниями выступали и другие европейские политики. В Москве не раз призывали не политизировать этот вопрос и называли дискриминацию вакцин и их производителей неприемлемой для демократического общества.Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек. В частности, российская вакцина помогла Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Накануне сообщалось, что Еврокомиссия признала документы об иммунизации, выдаваемые в республике, однако это не означает автоматического признания самой вакцины в ЕС.
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в мире, сша, сан-марино, еврокомиссия, мид германии, владимир чижов, российский фонд прямых инвестиций, хайко маас, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
08:43 04.08.2021 (обновлено: 10:15 04.08.2021)
 
Чижов обвинил ЕС в политизации ситуации с российскими вакцинами

Постпред России при ЕС Чижов обвинил Евросоюз в политизации вопроса признания российских вакцин

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью "Известиям" ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, обвинившего Москву в политизации вопроса признания вакцин.
"Политизируется он как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически все, что имеет отношение к России", — сказал дипломат.
Он также допустил, что в блокировке "Спутника V" в Европе участвует фармакологическое лобби.
"Я этого не исключаю. У меня, конечно, нет конкретных данных, но, объективно говоря, такой интерес имеет вполне логичное (хотя и сомнительное с точки зрения морали) обоснование", — добавил Чижов.
В середине июля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай используют поставки своих вакцин от COVID-19 в политических целях. С подобными высказываниями выступали и другие европейские политики. В Москве не раз призывали не политизировать этот вопрос и называли дискриминацию вакцин и их производителей неприемлемой для демократического общества.
Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек. В частности, российская вакцина помогла Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Накануне сообщалось, что Еврокомиссия признала документы об иммунизации, выдаваемые в республике, однако это не означает автоматического признания самой вакцины в ЕС.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 22:06
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Распространение коронавирусаВ миреСШАСан-МариноЕврокомиссияМИД ГерманииВладимир ЧижовРоссийский фонд прямых инвестицийХайко МаасРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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