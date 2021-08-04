https://ria.ru/20210804/vaktsinatsiya-1744345843.html

В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку

В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку - РИА Новости, 04.08.2021

В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку

Среди госпитализированных с коронавирусом в Крыму 98% не вакцинированы, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:49

2021-08-04T14:49

2021-08-04T14:49

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Среди госпитализированных с коронавирусом в Крыму 98% не вакцинированы, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко."В среднем 98% из 100 госпитализированных не делали себе прививку. Оставшиеся 2%, как правило, имеют незначительное поражение легочной ткани и очень хорошо поддаются лечению. Практика, которую мы видим, показывает высокую эффективность любой из имеющейся в арсенале вакцины. В республике не было ни одного летального исхода среди вакцинированных пациентов. Процент заболевших вакцинированных колеблется в погрешности 2-3% и прогноз по исходу заболевания является крайне благополучным", - сказал Остапенко на заседании оперативного штаба.По его словам, республика на днях получила крупную партию вакцины от коронавируса в количестве 33 тысяч доз, ожидается прибытие еще 22 тысяч.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1 793 человека.

https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744097657.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19