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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/vaktsinatsiya-1744345843.html
В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку - РИА Новости, 04.08.2021
В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
Среди госпитализированных с коронавирусом в Крыму 98% не вакцинированы, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:49
2021-08-04T14:49
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Среди госпитализированных с коронавирусом в Крыму 98% не вакцинированы, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко."В среднем 98% из 100 госпитализированных не делали себе прививку. Оставшиеся 2%, как правило, имеют незначительное поражение легочной ткани и очень хорошо поддаются лечению. Практика, которую мы видим, показывает высокую эффективность любой из имеющейся в арсенале вакцины. В республике не было ни одного летального исхода среди вакцинированных пациентов. Процент заболевших вакцинированных колеблется в погрешности 2-3% и прогноз по исходу заболевания является крайне благополучным", - сказал Остапенко на заседании оперативного штаба.По его словам, республика на днях получила крупную партию вакцины от коронавируса в количестве 33 тысяч доз, ожидается прибытие еще 22 тысяч.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1 793 человека.
https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744097657.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:49 04.08.2021
 
В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку

Министр здравоохранения Крыма Остапенко: среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди около мобильного пункта вакцинации от COVID-19 на набережной Судака
Люди около мобильного пункта вакцинации от COVID-19 на набережной Судака - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Среди госпитализированных с коронавирусом в Крыму 98% не вакцинированы, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
"В среднем 98% из 100 госпитализированных не делали себе прививку. Оставшиеся 2%, как правило, имеют незначительное поражение легочной ткани и очень хорошо поддаются лечению. Практика, которую мы видим, показывает высокую эффективность любой из имеющейся в арсенале вакцины. В республике не было ни одного летального исхода среди вакцинированных пациентов. Процент заболевших вакцинированных колеблется в погрешности 2-3% и прогноз по исходу заболевания является крайне благополучным", - сказал Остапенко на заседании оперативного штаба.
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По его словам, республика на днях получила крупную партию вакцины от коронавируса в количестве 33 тысяч доз, ожидается прибытие еще 22 тысяч.
"Еще раз обращаюсь ко всем крымчанам с просьбой приходить на пункты вакцинации", - сказал министр.
По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1 793 человека.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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