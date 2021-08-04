Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
Исследование компании Ipsos MORI: полностью вакцинированные от COVID-19 заболевают в три раза реже
© РИА Новости / Алексей МайшевПосетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Люди, получившие два компонента вакцины от COVID-19, в три раза меньше подвержены риску заражения коронавирусом, чем невакцинированные, к такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI, специализирующейся на маркетинговых исследованиях.
Эти результаты исследования под названием REACT-1, программы мониторинга коронавируса, основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля.
"Сегодняшние результаты являются ярким напоминанием о важности вакцинации против COVID-19, поскольку у непривитых вероятность получить положительный результат (теста на COVID-19 – ред.) в три раза выше на этом этапе, чем у тех, кто полностью вакцинирован", - заявила управляющий директор по связям с общественностью Ipsos MORI Келли Бивер.
Кроме того, исследователи пришли к выводу, что полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут вирус другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.
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