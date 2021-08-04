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Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже

Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже - РИА Новости, 04.08.2021

Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже

Люди, получившие два компонента вакцины от COVID-19, в три раза меньше подвержены риску заражения коронавирусом, чем невакцинированные, к такому выводу пришли... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T03:27

2021-08-04T03:27

2021-08-04T03:27

распространение коронавируса

в мире

лондон

англия

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Люди, получившие два компонента вакцины от COVID-19, в три раза меньше подвержены риску заражения коронавирусом, чем невакцинированные, к такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI, специализирующейся на маркетинговых исследованиях.Эти результаты исследования под названием REACT-1, программы мониторинга коронавируса, основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля.Кроме того, исследователи пришли к выводу, что полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут вирус другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.

лондон

англия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лондон, англия, коронавирус covid-19