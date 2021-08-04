https://ria.ru/20210804/ukol-1744300798.html
Москвича задержали во время проверки истории с уколотой школьницей
Москвича задержали во время проверки истории с уколотой школьницей - РИА Новости, 04.08.2021
Москвича задержали во время проверки истории с уколотой школьницей
Полиция задержала москвича в рамках проверки истории о школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее на улице неизвестным веществом, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:28
2021-08-04T11:28
2021-08-04T13:23
происшествия
москва
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152850/73/1528507383_633:80:2738:1264_1920x0_80_0_0_f334dc2592af2eb32c903917d1ad9635.jpg
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Полиция задержала москвича в рамках проверки истории о школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее на улице неизвестным веществом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках оперативно-розыскных мероприятий вчера выявлен и задержан гражданин 1997 года рождения", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, это безработный несудимый молодой человек. Какое отношение он имеет к случившемуся, официальной или неофициальной информации на данный момент нет.Накануне источник РИА Новости сообщил, что на юго-востоке Москвы 15-летняя девочка потеряла сознание, получив на улице укол от незнакомца. Девочка была госпитализирована с предварительным диагнозом "острое отравление".По утверждению подростка, на улице к ней подошел мужчина в кофте с капюшоном и спросил дорогу, а потом продолжил идти следом, в какой-то момент приблизился и "произвел укол в левую ягодицу".Пострадавшая заявляет, что потеряла сознание, но потом смогла дойти до пропускного пункта расположенного рядом военного училища, куда ей вызвали "скорую".Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что врачи не обнаружили следов сексуального насилия, есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на ягодице.
https://ria.ru/20210803/ukol-1744128805.html
https://ria.ru/20210707/shprits-1740292673.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152850/73/1528507383_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_ad6a2cfbcd51ab59422daecc242995c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, здоровье - общество
11:28 04.08.2021 (обновлено: 13:23 04.08.2021)
Москвича задержали во время проверки истории с уколотой школьницей
Полиция задержала жителя Москвы во время проверки истории с уколом школьницы неизвестным веществом
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Полиция задержала москвича в рамках проверки истории о школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее на улице неизвестным веществом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В рамках оперативно-розыскных мероприятий вчера выявлен и задержан гражданин 1997 года рождения", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, это безработный несудимый молодой человек. Какое отношение он имеет к случившемуся, официальной или неофициальной информации на данный момент нет.
Накануне источник РИА Новости сообщил, что на юго-востоке Москвы
15-летняя девочка потеряла сознание, получив на улице укол от незнакомца. Девочка была госпитализирована с предварительным диагнозом "острое отравление".
По утверждению подростка, на улице к ней подошел мужчина в кофте с капюшоном и спросил дорогу, а потом продолжил идти следом, в какой-то момент приблизился и "произвел укол в левую ягодицу".
Пострадавшая заявляет, что потеряла сознание, но потом смогла дойти до пропускного пункта расположенного рядом военного училища, куда ей вызвали "скорую".
Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что врачи не обнаружили следов сексуального насилия, есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на ягодице.