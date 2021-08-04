https://ria.ru/20210804/ukol-1744300798.html

Москвича задержали во время проверки истории с уколотой школьницей

Москвича задержали во время проверки истории с уколотой школьницей - РИА Новости, 04.08.2021

Москвича задержали во время проверки истории с уколотой школьницей

Полиция задержала москвича в рамках проверки истории о школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее на улице неизвестным веществом, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:28

2021-08-04T11:28

2021-08-04T13:23

происшествия

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Полиция задержала москвича в рамках проверки истории о школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее на улице неизвестным веществом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках оперативно-розыскных мероприятий вчера выявлен и задержан гражданин 1997 года рождения", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, это безработный несудимый молодой человек. Какое отношение он имеет к случившемуся, официальной или неофициальной информации на данный момент нет.Накануне источник РИА Новости сообщил, что на юго-востоке Москвы 15-летняя девочка потеряла сознание, получив на улице укол от незнакомца. Девочка была госпитализирована с предварительным диагнозом "острое отравление".По утверждению подростка, на улице к ней подошел мужчина в кофте с капюшоном и спросил дорогу, а потом продолжил идти следом, в какой-то момент приблизился и "произвел укол в левую ягодицу".Пострадавшая заявляет, что потеряла сознание, но потом смогла дойти до пропускного пункта расположенного рядом военного училища, куда ей вызвали "скорую".Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что врачи не обнаружили следов сексуального насилия, есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на ягодице.

https://ria.ru/20210803/ukol-1744128805.html

https://ria.ru/20210707/shprits-1740292673.html

москва

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2021

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происшествия, москва, здоровье - общество