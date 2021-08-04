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Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе

Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе - РИА Новости, 04.08.2021

Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе

Подразделения вооруженных сил России и Узбекистана приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне "Термез" на границе с... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T07:46

2021-08-04T07:46

2021-08-04T09:09

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узбекистан

центральный военный округ

россия

обострение ситуации в афганистане

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Подразделения вооруженных сил России и Узбекистана приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне "Термез" на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба Центрального-военного округа.В ЦВО добавили, что военнослужащие из двух стран провели разведывательно-поисковые действия в горной местности, отработали устройство засад на маршрутах движения условного противника, а также выполнили комплекс огневых задач из стрелкового оружия с применением приспособлений для бесшумной стрельбы.В учении принимают участие около 1,5 тысячи военнослужащих ВС Российской Федерации и Республики Узбекистан.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, овладевшими значительными территориями в сельских районах и развернувшими наступление на крупные города. Обострение проходит на фоне вывода войск США и их союзников, которое планируется завершить до 11 сентября.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html

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в мире, сша, екатеринбург, узбекистан, центральный военный округ, россия, обострение ситуации в афганистане