07:46 04.08.2021 (обновлено: 09:09 04.08.2021)
Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе
Военные России и Узбекистана приступили к боевому слаживанию на учениях на афганской границе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Подразделения вооруженных сил России и Узбекистана приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне "Термез" на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба Центрального-военного округа.
"Подразделения спецназа двух стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждение, ров с водой, разрушенную стену и туннель. Затем огневые группы выполнили упражнения армейской тактической стрельбы. Особое внимание в ходе слаживания было уделено горной подготовке с использованием альпинистского снаряжения", — говорится в сообщении.
В ЦВО добавили, что военнослужащие из двух стран провели разведывательно-поисковые действия в горной местности, отработали устройство засад на маршрутах движения условного противника, а также выполнили комплекс огневых задач из стрелкового оружия с применением приспособлений для бесшумной стрельбы.
В учении принимают участие около 1,5 тысячи военнослужащих ВС Российской Федерации и Республики Узбекистан.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, овладевшими значительными территориями в сельских районах и развернувшими наступление на крупные города. Обострение проходит на фоне вывода войск США и их союзников, которое планируется завершить до 11 сентября.
* Террористическая организация, запрещенная в России.