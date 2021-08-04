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Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе
Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе - РИА Новости, 04.08.2021
Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе
Подразделения вооруженных сил России и Узбекистана приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне "Термез" на границе с... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T07:46
2021-08-04T09:09
в мире
сша
екатеринбург
узбекистан
центральный военный округ
россия
обострение ситуации в афганистане
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Подразделения вооруженных сил России и Узбекистана приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне "Термез" на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба Центрального-военного округа.В ЦВО добавили, что военнослужащие из двух стран провели разведывательно-поисковые действия в горной местности, отработали устройство засад на маршрутах движения условного противника, а также выполнили комплекс огневых задач из стрелкового оружия с применением приспособлений для бесшумной стрельбы.В учении принимают участие около 1,5 тысячи военнослужащих ВС Российской Федерации и Республики Узбекистан.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, овладевшими значительными территориями в сельских районах и развернувшими наступление на крупные города. Обострение проходит на фоне вывода войск США и их союзников, которое планируется завершить до 11 сентября.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, екатеринбург, узбекистан, центральный военный округ, россия, обострение ситуации в афганистане
07:46 04.08.2021 (обновлено: 09:09 04.08.2021)
 
Военные из России и Узбекистана провели маневры на афганской границе

Военные России и Узбекистана приступили к боевому слаживанию на учениях на афганской границе

© Фото : @Uz_ Armiya / YoutubeУзбекско-российские военные учения "Жануб-2021/Юг-2021"
Узбекско-российские военные учения Жануб-2021/Юг-2021 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : @Uz_ Armiya / Youtube
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Подразделения вооруженных сил России и Узбекистана приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне "Термез" на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба Центрального-военного округа.

"Подразделения спецназа двух стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждение, ров с водой, разрушенную стену и туннель. Затем огневые группы выполнили упражнения армейской тактической стрельбы. Особое внимание в ходе слаживания было уделено горной подготовке с использованием альпинистского снаряжения", — говорится в сообщении.

В ЦВО добавили, что военнослужащие из двух стран провели разведывательно-поисковые действия в горной местности, отработали устройство засад на маршрутах движения условного противника, а также выполнили комплекс огневых задач из стрелкового оружия с применением приспособлений для бесшумной стрельбы.
В учении принимают участие около 1,5 тысячи военнослужащих ВС Российской Федерации и Республики Узбекистан.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, овладевшими значительными территориями в сельских районах и развернувшими наступление на крупные города. Обострение проходит на фоне вывода войск США и их союзников, которое планируется завершить до 11 сентября.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
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В миреСШАЕкатеринбургУзбекистанЦентральный военный округРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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