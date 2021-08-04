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Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери
Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери - РИА Новости, 04.08.2021
Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери
Житель Калужской области арестован по подозрению в том, что застрелил свою 42-летнюю дочь, а затем пытался убить бывшую супругу, сообщают УМВД и СУСК России по... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:46
2021-08-04T13:46
происшествия
кировский район
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Житель Калужской области арестован по подозрению в том, что застрелил свою 42-летнюю дочь, а затем пытался убить бывшую супругу, сообщают УМВД и СУСК России по региону.По данным следственного управления, вечером 1 августа в одном из домов в деревне Тешевичи Кировского района произошел конфликт."На почве ссоры 69-летний мужчина из травматического пистолета произвел смертельный выстрел в голову своей 42-летней дочери, девушка скончалась на месте. Далее мужчина, выйдя из дома, решил расправиться со своей бывшей женой, произведя выстрел из травматического пистолета в затылочную область ее головы, после чего с места происшествия скрылся на автомашине", - говорится в сообщении. Отмечается, что 66-летней женщине удалось выжить.По данным УМВД по региону, скрылся мужчина на служебном автомобиле дочери, забрав из дома 100 тысяч рублей.Полицейские вместе со следователями установили маршрут, по которому передвигался подозреваемый, а также район, где он мог скрываться. В результате автомобиль нашли в лесу в соседнем районе, подозреваемый находился внутри – мужчина ночевал там, скрываясь от следствия."В транспортном средстве обнаружено и изъято предполагаемое орудие убийства – травматический пистолет, который направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Калужской области", - информирует полиция.В настоящее время мужчина помещен под арест. Ему инкриминируют убийство и покушение на убийство, а также разбой.
https://ria.ru/20210802/ssora-1744035006.html
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743570189.html
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кировский район
калужская область
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происшествия, кировский район, калужская область, россия
13:46 04.08.2021
 
Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери

Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери и покушении на бывшую супругу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Житель Калужской области арестован по подозрению в том, что застрелил свою 42-летнюю дочь, а затем пытался убить бывшую супругу, сообщают УМВД и СУСК России по региону.
По данным следственного управления, вечером 1 августа в одном из домов в деревне Тешевичи Кировского района произошел конфликт.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 16:41
СК заподозрил няню в убийстве младенца во время пьяной ссоры в Туве
"На почве ссоры 69-летний мужчина из травматического пистолета произвел смертельный выстрел в голову своей 42-летней дочери, девушка скончалась на месте. Далее мужчина, выйдя из дома, решил расправиться со своей бывшей женой, произведя выстрел из травматического пистолета в затылочную область ее головы, после чего с места происшествия скрылся на автомашине", - говорится в сообщении. Отмечается, что 66-летней женщине удалось выжить.
По данным УМВД по региону, скрылся мужчина на служебном автомобиле дочери, забрав из дома 100 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 10:34
Бывший муж жительницы Коми, чье тело нашли в лесу, признался в ее убийстве
Полицейские вместе со следователями установили маршрут, по которому передвигался подозреваемый, а также район, где он мог скрываться. В результате автомобиль нашли в лесу в соседнем районе, подозреваемый находился внутри – мужчина ночевал там, скрываясь от следствия.
"В транспортном средстве обнаружено и изъято предполагаемое орудие убийства – травматический пистолет, который направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Калужской области", - информирует полиция.
В настоящее время мужчина помещен под арест. Ему инкриминируют убийство и покушение на убийство, а также разбой.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 21:33
Под Петербургом нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы
 
ПроисшествияКировский районКалужская областьРоссия
 
 
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