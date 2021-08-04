https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744330640.html
Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери
Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери - РИА Новости, 04.08.2021
Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери
Житель Калужской области арестован по подозрению в том, что застрелил свою 42-летнюю дочь, а затем пытался убить бывшую супругу, сообщают УМВД и СУСК России по... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:46
2021-08-04T13:46
2021-08-04T13:46
происшествия
кировский район
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Житель Калужской области арестован по подозрению в том, что застрелил свою 42-летнюю дочь, а затем пытался убить бывшую супругу, сообщают УМВД и СУСК России по региону.По данным следственного управления, вечером 1 августа в одном из домов в деревне Тешевичи Кировского района произошел конфликт."На почве ссоры 69-летний мужчина из травматического пистолета произвел смертельный выстрел в голову своей 42-летней дочери, девушка скончалась на месте. Далее мужчина, выйдя из дома, решил расправиться со своей бывшей женой, произведя выстрел из травматического пистолета в затылочную область ее головы, после чего с места происшествия скрылся на автомашине", - говорится в сообщении. Отмечается, что 66-летней женщине удалось выжить.По данным УМВД по региону, скрылся мужчина на служебном автомобиле дочери, забрав из дома 100 тысяч рублей.Полицейские вместе со следователями установили маршрут, по которому передвигался подозреваемый, а также район, где он мог скрываться. В результате автомобиль нашли в лесу в соседнем районе, подозреваемый находился внутри – мужчина ночевал там, скрываясь от следствия."В транспортном средстве обнаружено и изъято предполагаемое орудие убийства – травматический пистолет, который направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Калужской области", - информирует полиция.В настоящее время мужчина помещен под арест. Ему инкриминируют убийство и покушение на убийство, а также разбой.
https://ria.ru/20210802/ssora-1744035006.html
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743570189.html
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происшествия, кировский район, калужская область, россия
Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери
Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери и покушении на бывшую супругу
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости.
Житель Калужской области
арестован по подозрению в том, что застрелил свою 42-летнюю дочь, а затем пытался убить бывшую супругу, сообщают УМВД и СУСК России
по региону.
По данным следственного управления, вечером 1 августа в одном из домов в деревне Тешевичи Кировского района
произошел конфликт.
"На почве ссоры 69-летний мужчина из травматического пистолета произвел смертельный выстрел в голову своей 42-летней дочери, девушка скончалась на месте. Далее мужчина, выйдя из дома, решил расправиться со своей бывшей женой, произведя выстрел из травматического пистолета в затылочную область ее головы, после чего с места происшествия скрылся на автомашине", - говорится в сообщении. Отмечается, что 66-летней женщине удалось выжить.
По данным УМВД по региону, скрылся мужчина на служебном автомобиле дочери, забрав из дома 100 тысяч рублей.
Полицейские вместе со следователями установили маршрут, по которому передвигался подозреваемый, а также район, где он мог скрываться. В результате автомобиль нашли в лесу в соседнем районе, подозреваемый находился внутри – мужчина ночевал там, скрываясь от следствия.
"В транспортном средстве обнаружено и изъято предполагаемое орудие убийства – травматический пистолет, который направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Калужской области", - информирует полиция.
В настоящее время мужчина помещен под арест. Ему инкриминируют убийство и покушение на убийство, а также разбой.