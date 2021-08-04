https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744330640.html

Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери

Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери - РИА Новости, 04.08.2021

Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери

Житель Калужской области арестован по подозрению в том, что застрелил свою 42-летнюю дочь, а затем пытался убить бывшую супругу, сообщают УМВД и СУСК России по... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:46

2021-08-04T13:46

2021-08-04T13:46

происшествия

кировский район

калужская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Житель Калужской области арестован по подозрению в том, что застрелил свою 42-летнюю дочь, а затем пытался убить бывшую супругу, сообщают УМВД и СУСК России по региону.По данным следственного управления, вечером 1 августа в одном из домов в деревне Тешевичи Кировского района произошел конфликт."На почве ссоры 69-летний мужчина из травматического пистолета произвел смертельный выстрел в голову своей 42-летней дочери, девушка скончалась на месте. Далее мужчина, выйдя из дома, решил расправиться со своей бывшей женой, произведя выстрел из травматического пистолета в затылочную область ее головы, после чего с места происшествия скрылся на автомашине", - говорится в сообщении. Отмечается, что 66-летней женщине удалось выжить.По данным УМВД по региону, скрылся мужчина на служебном автомобиле дочери, забрав из дома 100 тысяч рублей.Полицейские вместе со следователями установили маршрут, по которому передвигался подозреваемый, а также район, где он мог скрываться. В результате автомобиль нашли в лесу в соседнем районе, подозреваемый находился внутри – мужчина ночевал там, скрываясь от следствия."В транспортном средстве обнаружено и изъято предполагаемое орудие убийства – травматический пистолет, который направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Калужской области", - информирует полиция.В настоящее время мужчина помещен под арест. Ему инкриминируют убийство и покушение на убийство, а также разбой.

https://ria.ru/20210802/ssora-1744035006.html

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743570189.html

https://ria.ru/20210801/ubiystvo-1743904704.html

кировский район

калужская область

россия

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происшествия, кировский район, калужская область, россия