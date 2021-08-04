https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744423683.html

В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца

В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца - РИА Новости, 04.08.2021

В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в среду 26 822 - это максимальный показатель с 4 мая, он увеличился с начала июля более чем в РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:56

2021-08-04T22:56

2021-08-04T22:56

распространение коронавируса

в мире

турция

коронавирус covid-19

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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в среду 26 822 - это максимальный показатель с 4 мая, он увеличился с начала июля более чем в шесть раз, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне–первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться."Сегодня сделано 262 048 тестов, выявлены 26 822 новых случая COVID-19, умерли 122 человека", - говорится в сообщении.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 41 миллиона граждан, две дозы – более 27 миллионов.Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом во второй половине июня принял решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743636737.html

турция

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в мире, турция, коронавирус covid-19