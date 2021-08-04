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Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут на Принцевых островах
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут на Принцевых островах - РИА Новости, 04.08.2021
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут на Принцевых островах
Двадцатилетнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, разыскивают на Принцевых островах и с помощью камер видеонаблюдения в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:35
2021-08-04T10:35
вильнюс
стамбул
россия
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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Двадцатилетнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, разыскивают на Принцевых островах и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле, рассказал РИА Новости его отец Федор Рагин."Пока результатов поисков нет. Макара ищут на острове Бююкада, куда он собирался поехать в день своего исчезновения, а также в Стамбуле по камерам. Консульство нам помогает, полиция тоже работает. Подключили адвокатов. Мы тоже ищем с нашими друзьями", - сказал собеседник агентства.Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для его поисков.
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вильнюс, стамбул, россия
10:35 04.08.2021
 
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут на Принцевых островах

Двадцатилетнего россиянина, пропавшего в Стамбуле, ищут по данным камер видеонаблюдения в городе

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Двадцатилетнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, разыскивают на Принцевых островах и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле, рассказал РИА Новости его отец Федор Рагин.
"Пока результатов поисков нет. Макара ищут на острове Бююкада, куда он собирался поехать в день своего исчезновения, а также в Стамбуле по камерам. Консульство нам помогает, полиция тоже работает. Подключили адвокатов. Мы тоже ищем с нашими друзьями", - сказал собеседник агентства.
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Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для его поисков.
 
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