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Глава Крыма призвал туристов соблюдать масочный режим
Глава Крыма призвал туристов соблюдать масочный режим - РИА Новости, 04.08.2021
Глава Крыма призвал туристов соблюдать масочный режим
Глава Крыма призвал туристов соблюдать антиковидные требования и носить маски. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:27
2021-08-04T14:27
распространение коронавируса
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
россия
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Глава Крыма призвал туристов соблюдать антиковидные требования и носить маски."Масочный режим не соблюдают вообще наши отдыхающие, гости Крыма. Они отдыхают и считают, что у нас все хорошо", - посетовала директор центра оперативного реагирования при совете министров Крыма Татьяна Зверева на заседании оперативного штаба.В свою очередь глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что дисциплина в части соблюдения масочного режима в общественном транспорте за последнее время улучшилась.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1 793 человек.
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744328512.html
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республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей аксенов (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:27 04.08.2021
 
Глава Крыма призвал туристов соблюдать масочный режим

Глава Крыма Аксенов призвал туристов соблюдать антиковидные требования и носить маски

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Глава Крыма призвал туристов соблюдать антиковидные требования и носить маски.
"Масочный режим не соблюдают вообще наши отдыхающие, гости Крыма. Они отдыхают и считают, что у нас все хорошо", - посетовала директор центра оперативного реагирования при совете министров Крыма Татьяна Зверева на заседании оперативного штаба.
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В свою очередь глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что дисциплина в части соблюдения масочного режима в общественном транспорте за последнее время улучшилась.
"Уважаемые гости республики, прошу вас, пожалуйста, уважайте наши правила и требования. Это касается всех", - подчеркнул Аксенов.
По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 61 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 51,1 тысячи, умерли 1 793 человек.
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Распространение коронавирусаРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоСергей Аксенов (политик)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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