https://ria.ru/20210804/turistka-1744409888.html

В Абхазии нашли заблудившуюся в горах российскую туристку

В Абхазии нашли заблудившуюся в горах российскую туристку - РИА Новости, 04.08.2021

В Абхазии нашли заблудившуюся в горах российскую туристку

Абхазские спасатели нашли российскую туристку, заблудившуюся в окрестностях горы в Новом Афоне, сообщает в среду пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T20:04

2021-08-04T20:04

2021-08-04T20:31

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СУХУМ, 4 авг – РИА Новости. Абхазские спасатели нашли российскую туристку, заблудившуюся в окрестностях горы в Новом Афоне, сообщает в среду пресс-служба МЧС республики."Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части по городу Новый Афон вели поиски и обнаружили российскую туристку, заблудившуюся в лесополосе в окрестностях горы Акую (Афонская) город Новый Афон", - говорится в сообщении.Обнаруженную россиянку спасатели вывели на тропу и сопроводили вниз до Новоафонского монастыря. "По пути к городу им встретилась семья российских туристов, также направлявшихся в гору. Спасатели убедили семью с маленьким ребенком вернуться обратно в город", - уточнили в ведомстве.

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