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В Абхазии нашли заблудившуюся в горах российскую туристку
В Абхазии нашли заблудившуюся в горах российскую туристку - РИА Новости, 04.08.2021
В Абхазии нашли заблудившуюся в горах российскую туристку
Абхазские спасатели нашли российскую туристку, заблудившуюся в окрестностях горы в Новом Афоне, сообщает в среду пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:04
2021-08-04T20:04
2021-08-04T20:31
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СУХУМ, 4 авг – РИА Новости. Абхазские спасатели нашли российскую туристку, заблудившуюся в окрестностях горы в Новом Афоне, сообщает в среду пресс-служба МЧС республики."Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части по городу Новый Афон вели поиски и обнаружили российскую туристку, заблудившуюся в лесополосе в окрестностях горы Акую (Афонская) город Новый Афон", - говорится в сообщении.Обнаруженную россиянку спасатели вывели на тропу и сопроводили вниз до Новоафонского монастыря. "По пути к городу им встретилась семья российских туристов, также направлявшихся в гору. Спасатели убедили семью с маленьким ребенком вернуться обратно в город", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210724/turisty-1742700878.html
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в мире, происшествия, абхазия, мчс абхазии, россия, новости - туризм, туризм
20:04 04.08.2021 (обновлено: 20:31 04.08.2021)
В Абхазии нашли заблудившуюся в горах российскую туристку
МЧС Абхазии: спасатели нашли российскую туристку, заблудившуюся в окрестностях горы в Новом Афоне