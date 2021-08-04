https://ria.ru/20210804/tir-1744409765.html

В Москве в частном стрелковом клубе нашли тело мужчины

В Москве в частном стрелковом клубе нашли тело мужчины - РИА Новости, 04.08.2021

В Москве в частном стрелковом клубе нашли тело мужчины

В частном стрелковом клубе на Андроньевской площади Москвы нашли тело мужчины 1965 года рождения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T20:02

2021-08-04T20:02

2021-08-04T22:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В частном стрелковом клубе на Андроньевской площади Москвы нашли тело мужчины 1965 года рождения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.В ведомстве уточнили, что ранение было нанесено из пистолета, который он сам получил в клубе.Таганская межрайонная прокуратура начала проверку. Ее сотрудники дадут оценку исполнению требований законов об обороте оружия и безопасности оказываемых услуг.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210512/peskov-1731948602.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва