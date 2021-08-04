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В Москве в частном стрелковом клубе нашли тело мужчины
В Москве в частном стрелковом клубе нашли тело мужчины - РИА Новости, 04.08.2021
В Москве в частном стрелковом клубе нашли тело мужчины
В частном стрелковом клубе на Андроньевской площади Москвы нашли тело мужчины 1965 года рождения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:02
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происшествия
москва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В частном стрелковом клубе на Андроньевской площади Москвы нашли тело мужчины 1965 года рождения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.В ведомстве уточнили, что ранение было нанесено из пистолета, который он сам получил в клубе.Таганская межрайонная прокуратура начала проверку. Ее сотрудники дадут оценку исполнению требований законов об обороте оружия и безопасности оказываемых услуг.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, москва
20:02 04.08.2021 (обновлено: 22:16 04.08.2021)
 
В Москве в частном стрелковом клубе нашли тело мужчины

В Москве в частном стрелковом клубе нашли тело мужчины, назначена проверка

© Fotolia / kytalpaТир
Тир - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Fotolia / kytalpa
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В частном стрелковом клубе на Андроньевской площади Москвы нашли тело мужчины 1965 года рождения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что ранение было нанесено из пистолета, который он сам получил в клубе.
Таганская межрайонная прокуратура начала проверку. Ее сотрудники дадут оценку исполнению требований законов об обороте оружия и безопасности оказываемых услуг.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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