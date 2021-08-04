https://ria.ru/20210804/teplokhod-1744282568.html

Первый теплоход "Метеор 120Р" поставят в Югру в сентябре 2021 года

Первый теплоход "Метеор 120Р" поставят в Югру в сентябре 2021 года - РИА Новости, 04.08.2021

Первый теплоход "Метеор 120Р" поставят в Югру в сентябре 2021 года

Первое судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" поставят в Ханты-Мансийский автономный округ в сентябре 2021 года, еще один такой теплоход поступит в регион... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:55

2021-08-04T09:55

2021-08-04T09:55

ханты-мансийский автономный округ

общество

нижегородская область

наталья комарова

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Первое судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" поставят в Ханты-Мансийский автономный округ в сентябре 2021 года, еще один такой теплоход поступит в регион через год, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей Югры.Во вторник в Нижегородской области с участием губернатора Югры Натальи Комаровой состоялся торжественный спуск на воду судна "Метеор 120Р", изготовленного для Ханты-Мансийского автономного округа на производстве Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева.По данным властей, задействованные в настоящее время в регионе "Метеоры" эксплуатируются уже более 30 лет, в связи с чем было принято решение о постройке для Югры двух теплоходов "Метеор 120Р", которые предназначены для перевозки пассажиров по маршрутам "Ханты-Мансийск – Урманный" и "Приобье – Березово – Нижние Нарыкары".Как подчеркнула Наталья Комарова, отличительной чертой региона являются сотни тысяч водных объектов и поселения, до которых можно добраться только по воде, поэтому данный тип судов наиболее подходит для пассажирских перевозок. Она также напомнила, что в Югре уже ведется обновление водного транспорта, в том числе две "Линды" заменены на теплоходы "Валдай 45Р"."Соглашение о постройке и поставке двух теплоходов "Валдай 45Р" с центральным конструкторским бюро имени Алексеева мы подписали в 2018 году. В 2019 году, когда спускали на воду "Валдаи", договорились о строительстве "Метеоров". Сейчас нами заказано два судна. Еще два – на Зеленодольском заводе имени Горького", - приводятся в сообщении слова главы региона.Отмечается, что первый "Метеор 120Р" будет поставлен в регион в сентябре 2021 году, второй – в сентябре 2022 года. Помимо этого, сейчас прорабатывается вопрос о создании плавучей поликлиники – двухпалубного современного медицинского судна. Работу над проектом также ведет конструкторское бюро имени Алексеева."Мы единственные в Российской Федерации имеем опыт размещения поликлиники на речном судне. Это позволяет оказывать медицинские услуги в труднодоступных населенных пунктах на высоком уровне", - подчеркнула губернатор Югры.

https://ria.ru/20210802/glavred-1744044189.html

https://ria.ru/20210729/lodka-1743396969.html

https://ria.ru/20210726/patsient-1742889450.html

нижегородская область

россия

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общество, нижегородская область, наталья комарова, россия