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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210804/teplokhod-1744282568.html
Первый теплоход "Метеор 120Р" поставят в Югру в сентябре 2021 года
Первый теплоход "Метеор 120Р" поставят в Югру в сентябре 2021 года - РИА Новости, 04.08.2021
Первый теплоход "Метеор 120Р" поставят в Югру в сентябре 2021 года
Первое судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" поставят в Ханты-Мансийский автономный округ в сентябре 2021 года, еще один такой теплоход поступит в регион... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:55
2021-08-04T09:55
ханты-мансийский автономный округ
общество
нижегородская область
наталья комарова
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Первое судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" поставят в Ханты-Мансийский автономный округ в сентябре 2021 года, еще один такой теплоход поступит в регион через год, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей Югры.Во вторник в Нижегородской области с участием губернатора Югры Натальи Комаровой состоялся торжественный спуск на воду судна "Метеор 120Р", изготовленного для Ханты-Мансийского автономного округа на производстве Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева.По данным властей, задействованные в настоящее время в регионе "Метеоры" эксплуатируются уже более 30 лет, в связи с чем было принято решение о постройке для Югры двух теплоходов "Метеор 120Р", которые предназначены для перевозки пассажиров по маршрутам "Ханты-Мансийск – Урманный" и "Приобье – Березово – Нижние Нарыкары".Как подчеркнула Наталья Комарова, отличительной чертой региона являются сотни тысяч водных объектов и поселения, до которых можно добраться только по воде, поэтому данный тип судов наиболее подходит для пассажирских перевозок. Она также напомнила, что в Югре уже ведется обновление водного транспорта, в том числе две "Линды" заменены на теплоходы "Валдай 45Р"."Соглашение о постройке и поставке двух теплоходов "Валдай 45Р" с центральным конструкторским бюро имени Алексеева мы подписали в 2018 году. В 2019 году, когда спускали на воду "Валдаи", договорились о строительстве "Метеоров". Сейчас нами заказано два судна. Еще два – на Зеленодольском заводе имени Горького", - приводятся в сообщении слова главы региона.Отмечается, что первый "Метеор 120Р" будет поставлен в регион в сентябре 2021 году, второй – в сентябре 2022 года. Помимо этого, сейчас прорабатывается вопрос о создании плавучей поликлиники – двухпалубного современного медицинского судна. Работу над проектом также ведет конструкторское бюро имени Алексеева."Мы единственные в Российской Федерации имеем опыт размещения поликлиники на речном судне. Это позволяет оказывать медицинские услуги в труднодоступных населенных пунктах на высоком уровне", - подчеркнула губернатор Югры.
https://ria.ru/20210802/glavred-1744044189.html
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общество, нижегородская область, наталья комарова, россия
09:55 04.08.2021
 
Первый теплоход "Метеор 120Р" поставят в Югру в сентябре 2021 года

Первое судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" поставят в Югру в сентябре 2021 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Первое судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" поставят в Ханты-Мансийский автономный округ в сентябре 2021 года, еще один такой теплоход поступит в регион через год, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей Югры.
Во вторник в Нижегородской области с участием губернатора Югры Натальи Комаровой состоялся торжественный спуск на воду судна "Метеор 120Р", изготовленного для Ханты-Мансийского автономного округа на производстве Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева.
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По данным властей, задействованные в настоящее время в регионе "Метеоры" эксплуатируются уже более 30 лет, в связи с чем было принято решение о постройке для Югры двух теплоходов "Метеор 120Р", которые предназначены для перевозки пассажиров по маршрутам "Ханты-Мансийск – Урманный" и "Приобье – Березово – Нижние Нарыкары".
Как подчеркнула Наталья Комарова, отличительной чертой региона являются сотни тысяч водных объектов и поселения, до которых можно добраться только по воде, поэтому данный тип судов наиболее подходит для пассажирских перевозок. Она также напомнила, что в Югре уже ведется обновление водного транспорта, в том числе две "Линды" заменены на теплоходы "Валдай 45Р".
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"Соглашение о постройке и поставке двух теплоходов "Валдай 45Р" с центральным конструкторским бюро имени Алексеева мы подписали в 2018 году. В 2019 году, когда спускали на воду "Валдаи", договорились о строительстве "Метеоров". Сейчас нами заказано два судна. Еще два – на Зеленодольском заводе имени Горького", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Отмечается, что первый "Метеор 120Р" будет поставлен в регион в сентябре 2021 году, второй – в сентябре 2022 года. Помимо этого, сейчас прорабатывается вопрос о создании плавучей поликлиники – двухпалубного современного медицинского судна. Работу над проектом также ведет конструкторское бюро имени Алексеева.
"Мы единственные в Российской Федерации имеем опыт размещения поликлиники на речном судне. Это позволяет оказывать медицинские услуги в труднодоступных населенных пунктах на высоком уровне", - подчеркнула губернатор Югры.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоНижегородская областьНаталья КомароваРоссия
 
 
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