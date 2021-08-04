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https://ria.ru/20210804/tanker-1744422924.html
Румыния, Британия и США подали демарш в НАТО из-за атаки на Mercer Street
Румыния, Британия и США подали демарш в НАТО из-за атаки на Mercer Street - РИА Новости, 04.08.2021
Румыния, Британия и США подали демарш в НАТО из-за атаки на Mercer Street
Постоянные представительства Румынии, Великобритании и США при НАТО подали демарш в Альянс из-за нападения на танкер Mercer Street в Индийском океане, сообщила... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:42
2021-08-04T22:42
в мире
сша
великобритания
мид румынии
нато
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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Постоянные представительства Румынии, Великобритании и США при НАТО подали демарш в Альянс из-за нападения на танкер Mercer Street в Индийском океане, сообщила пресс-служба румынского министерства иностранных дел."4 августа 2021 года постоянные представительства Румынии и Великобритании при НАТО вместе с постоянным представительством Соединенных Штатов Америки реализовали совместный демарш на уровне Североатлантического союза. Благодаря такому подходу другие союзные государства были официально проинформированы о нападении на корабль Mercer Street, в результате чего были убиты гражданин Румынии и гражданин Великобритании, а также о соответствующих событиях, связанных с этим инцидентом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Румынии.Три страны решительно осудили инцидент и подтвердили преднамеренный характер нападения, которое является явным нарушением международного права. В то же время три государства выразили обеспокоенность тем, что подобные нападения создают угрозу международному миру и безопасности, хотя свобода судоходства гарантируется международным правом.Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила ранее, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
https://ria.ru/20210803/tanker-1744147648.html
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в мире, сша, великобритания, мид румынии, нато
22:42 04.08.2021
 
Румыния, Британия и США подали демарш в НАТО из-за атаки на Mercer Street

Румыния, Великобритания и США подали демарш в НАТО из-за атаки на танкер Mercer Street

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Постоянные представительства Румынии, Великобритании и США при НАТО подали демарш в Альянс из-за нападения на танкер Mercer Street в Индийском океане, сообщила пресс-служба румынского министерства иностранных дел.
"4 августа 2021 года постоянные представительства Румынии и Великобритании при НАТО вместе с постоянным представительством Соединенных Штатов Америки реализовали совместный демарш на уровне Североатлантического союза. Благодаря такому подходу другие союзные государства были официально проинформированы о нападении на корабль Mercer Street, в результате чего были убиты гражданин Румынии и гражданин Великобритании, а также о соответствующих событиях, связанных с этим инцидентом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Румынии.
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 13:17
НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street
Три страны решительно осудили инцидент и подтвердили преднамеренный характер нападения, которое является явным нарушением международного права. В то же время три государства выразили обеспокоенность тем, что подобные нападения создают угрозу международному миру и безопасности, хотя свобода судоходства гарантируется международным правом.
Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила ранее, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
Российская подводная лодка проекта 941 Акула - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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