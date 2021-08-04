Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/tailand-1744405205.html
В Таиланде задержали мужчину, торговавшего несуществующими вакцинами
В Таиланде задержали мужчину, торговавшего несуществующими вакцинами - РИА Новости, 04.08.2021
В Таиланде задержали мужчину, торговавшего несуществующими вакцинами
Полиция Таиланда задержала мужчину, три месяца успешно продававшего в тайскоязычных социальных сетях несуществующие вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:31
2021-08-04T19:31
распространение коронавируса
в мире
таиланд
сша
европа
бангкок
johnson & johnson
astrazeneca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155235/05/1552350506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fcbced3d91766dca78a0b5770c08efe.jpg
БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Полиция Таиланда задержала мужчину, три месяца успешно продававшего в тайскоязычных социальных сетях несуществующие вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на управление таиландской полиции по борьбе с киберпреступностью.Сорокапятилетний гражданин Таиланда размещал свою рекламу на нескольких аккаунтах в социальных сетях: он утверждал, что импортирует через частные больницы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna из США и вакцину Sinopharm из КНР, доступа к которым, на самом деле, не имел.В национальной программе вакцинации населения в Таиланде пока используются только препараты китайской компании Sinovac и таиландского завода компании AstraZeneca, причем иммунизация проводится бесплатно. В настоящее время этих вакцин поступает в распоряжение минздрава страны недостаточно. Кроме того, многие жители Таиланда хотят привиться другими вакцинами – мРНК-вакцинами из США и Европы, вакциной Sinopharm из Китая или российским препаратом Sputnik V.Несмотря на то, что медицинские власти Таиланда постоянно утверждают, что в скором времени частным больницам разрешат ввозить и использовать для платной иммунизации "альтернативные" вакцины, в том числе основанные на мРНК, а препараты фирм Pfizer, Moderna, Johnson&amp;Johnson и Sinopharm уже одобрены местным регулятором для экстренного использования (Sputnik V пока на очереди), ни одна частная больница еще не получила разрешения на импорт вакцин. Единственным негосударственным импортером "альтернативной вакцины", китайского препарата Sinopharm, является сейчас Институт имени принцессы Чулапхон, некоммерческая благотворительная научно-исследовательская организация, ввозящая вакцину для благотворительной бесплатной вакцинации буддийских монахов и пациентов с хроническими заболеваниями. Все это широко известно в стране, так как ситуация с "альтернативными" вакцинами вызывает массовое недовольство населения и постоянно обсуждается на всех телеканалах, новостных порталах и в социальных сетях.Тем не менее, мошеннику, задержанному в провинции Прачинбури в 170 км на восток от Бангкока, за три месяца деятельности удалось собрать более 200 тыс таиландских бат (6 тысяч долларов) с 50 клиентов, сообщает издание. По словам полицейских, допросивших задержанного, полученные деньги он тратил на жизнь и интернет-игры.Выяснилось также, что мужчина был в сентябре 2020 года досрочно освобожден по амнистии из заключения, которое отбывал по статье о мошенничестве в интернете.
https://ria.ru/20210723/sertifikaty-1742485894.html
https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html
таиланд
сша
европа
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155235/05/1552350506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_743731fc0f26cbfda21c6b05e6f78fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, таиланд, сша, европа, бангкок, johnson & johnson, astrazeneca , коронавирус covid-19
19:31 04.08.2021
 
В Таиланде задержали мужчину, торговавшего несуществующими вакцинами

Полиция Таиланда задержала мужчину, торговавшего в соцсетях несуществующими вакцинами

© Depositphotos / AlexGukBOКаосан роуд, Бангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / AlexGukBO
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Полиция Таиланда задержала мужчину, три месяца успешно продававшего в тайскоязычных социальных сетях несуществующие вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на управление таиландской полиции по борьбе с киберпреступностью.
Сорокапятилетний гражданин Таиланда размещал свою рекламу на нескольких аккаунтах в социальных сетях: он утверждал, что импортирует через частные больницы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna из США и вакцину Sinopharm из КНР, доступа к которым, на самом деле, не имел.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 08:59
В Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации
В национальной программе вакцинации населения в Таиланде пока используются только препараты китайской компании Sinovac и таиландского завода компании AstraZeneca, причем иммунизация проводится бесплатно. В настоящее время этих вакцин поступает в распоряжение минздрава страны недостаточно. Кроме того, многие жители Таиланда хотят привиться другими вакцинами – мРНК-вакцинами из США и Европы, вакциной Sinopharm из Китая или российским препаратом Sputnik V.
Несмотря на то, что медицинские власти Таиланда постоянно утверждают, что в скором времени частным больницам разрешат ввозить и использовать для платной иммунизации "альтернативные" вакцины, в том числе основанные на мРНК, а препараты фирм Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и Sinopharm уже одобрены местным регулятором для экстренного использования (Sputnik V пока на очереди), ни одна частная больница еще не получила разрешения на импорт вакцин. Единственным негосударственным импортером "альтернативной вакцины", китайского препарата Sinopharm, является сейчас Институт имени принцессы Чулапхон, некоммерческая благотворительная научно-исследовательская организация, ввозящая вакцину для благотворительной бесплатной вакцинации буддийских монахов и пациентов с хроническими заболеваниями. Все это широко известно в стране, так как ситуация с "альтернативными" вакцинами вызывает массовое недовольство населения и постоянно обсуждается на всех телеканалах, новостных порталах и в социальных сетях.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
"С проводкой через "Госуслуги": как покупают поддельные ковид-сертификаты
Тем не менее, мошеннику, задержанному в провинции Прачинбури в 170 км на восток от Бангкока, за три месяца деятельности удалось собрать более 200 тыс таиландских бат (6 тысяч долларов) с 50 клиентов, сообщает издание. По словам полицейских, допросивших задержанного, полученные деньги он тратил на жизнь и интернет-игры.
Выяснилось также, что мужчина был в сентябре 2020 года досрочно освобожден по амнистии из заключения, которое отбывал по статье о мошенничестве в интернете.
 
Распространение коронавирусаВ миреТаиландСШАЕвропаБангкокJohnson & JohnsonAstraZenecaКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния