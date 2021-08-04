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В Таиланде задержали мужчину, торговавшего несуществующими вакцинами

В Таиланде задержали мужчину, торговавшего несуществующими вакцинами - РИА Новости, 04.08.2021

В Таиланде задержали мужчину, торговавшего несуществующими вакцинами

Полиция Таиланда задержала мужчину, три месяца успешно продававшего в тайскоязычных социальных сетях несуществующие вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:31

2021-08-04T19:31

2021-08-04T19:31

распространение коронавируса

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сша

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БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Полиция Таиланда задержала мужчину, три месяца успешно продававшего в тайскоязычных социальных сетях несуществующие вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на управление таиландской полиции по борьбе с киберпреступностью.Сорокапятилетний гражданин Таиланда размещал свою рекламу на нескольких аккаунтах в социальных сетях: он утверждал, что импортирует через частные больницы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna из США и вакцину Sinopharm из КНР, доступа к которым, на самом деле, не имел.В национальной программе вакцинации населения в Таиланде пока используются только препараты китайской компании Sinovac и таиландского завода компании AstraZeneca, причем иммунизация проводится бесплатно. В настоящее время этих вакцин поступает в распоряжение минздрава страны недостаточно. Кроме того, многие жители Таиланда хотят привиться другими вакцинами – мРНК-вакцинами из США и Европы, вакциной Sinopharm из Китая или российским препаратом Sputnik V.Несмотря на то, что медицинские власти Таиланда постоянно утверждают, что в скором времени частным больницам разрешат ввозить и использовать для платной иммунизации "альтернативные" вакцины, в том числе основанные на мРНК, а препараты фирм Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и Sinopharm уже одобрены местным регулятором для экстренного использования (Sputnik V пока на очереди), ни одна частная больница еще не получила разрешения на импорт вакцин. Единственным негосударственным импортером "альтернативной вакцины", китайского препарата Sinopharm, является сейчас Институт имени принцессы Чулапхон, некоммерческая благотворительная научно-исследовательская организация, ввозящая вакцину для благотворительной бесплатной вакцинации буддийских монахов и пациентов с хроническими заболеваниями. Все это широко известно в стране, так как ситуация с "альтернативными" вакцинами вызывает массовое недовольство населения и постоянно обсуждается на всех телеканалах, новостных порталах и в социальных сетях.Тем не менее, мошеннику, задержанному в провинции Прачинбури в 170 км на восток от Бангкока, за три месяца деятельности удалось собрать более 200 тыс таиландских бат (6 тысяч долларов) с 50 клиентов, сообщает издание. По словам полицейских, допросивших задержанного, полученные деньги он тратил на жизнь и интернет-игры.Выяснилось также, что мужчина был в сентябре 2020 года досрочно освобожден по амнистии из заключения, которое отбывал по статье о мошенничестве в интернете.

https://ria.ru/20210723/sertifikaty-1742485894.html

https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html

таиланд

сша

европа

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, таиланд, сша, европа, бангкок, johnson & johnson, astrazeneca , коронавирус covid-19