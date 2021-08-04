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В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" за рубеж
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" за рубеж - РИА Новости, 04.08.2021
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" за рубеж
Временные задержки поставок второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" иностранным партнерам будут устранены в августе, в сентябре... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:28
2021-08-04T20:05
распространение коронавируса
в мире
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Временные задержки поставок второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" иностранным партнерам будут устранены в августе, в сентябре выпуск вакцины удвоится, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцин временные задержки с поставкой второго компонента, возникшие в связи с масштабированием производства, будут полностью устранены в августе", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте вакцины "Спутник V"."Спутник V" установил производственные партнерские отношения с производителями в 14 странах и дополнительно удвоит свои мощности в сентябре благодаря нашему партнерству с ведущими производителями", - добавили в сообщении.Также отмечается, что, несмотря на некоторые некорректные сообщения СМИ, ни одна страна не расторгала контракт на поставку вакцины, наоборот, спрос на "Спутник V" продолжает существенно расти."Спутник V" ускорит работу с другими производителями вакцин... Первый компонент "Спутник V" ("Спутник Лайт"), который продемонстрировал более 80% эффективность, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов, будет предложен другим производителям вакцин", - отметили в сообщении.Фонд в конце июля представил предварительные результаты клинического исследования в Азербайджане по комбинированному применению вакцины против коронавируса компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт"). Данные демонстрируют отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации. Совместные испытания "Спутник V" и AstraZeneca ведутся в Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Аргентине с февраля 2021 года."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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в мире, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
19:28 04.08.2021 (обновлено: 20:05 04.08.2021)
 
В РФПИ рассказали о поставках "Спутника V" за рубеж

РФПИ: задержки поставок второго компонента "Спутник V" за рубежом исчезнут в августе

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Временные задержки поставок второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" иностранным партнерам будут устранены в августе, в сентябре выпуск вакцины удвоится, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцин временные задержки с поставкой второго компонента, возникшие в связи с масштабированием производства, будут полностью устранены в августе", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте вакцины "Спутник V".
"Спутник V" установил производственные партнерские отношения с производителями в 14 странах и дополнительно удвоит свои мощности в сентябре благодаря нашему партнерству с ведущими производителями", - добавили в сообщении.
Также отмечается, что, несмотря на некоторые некорректные сообщения СМИ, ни одна страна не расторгала контракт на поставку вакцины, наоборот, спрос на "Спутник V" продолжает существенно расти.
"Спутник V" ускорит работу с другими производителями вакцин... Первый компонент "Спутник V" ("Спутник Лайт"), который продемонстрировал более 80% эффективность, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов, будет предложен другим производителям вакцин", - отметили в сообщении.
Фонд в конце июля представил предварительные результаты клинического исследования в Азербайджане по комбинированному применению вакцины против коронавируса компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт"). Данные демонстрируют отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации. Совместные испытания "Спутник V" и AstraZeneca ведутся в Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Аргентине с февраля 2021 года.
"Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 12:42Распространение коронавируса
Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе
 
Распространение коронавирусаВ миреРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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