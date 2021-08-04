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Тараканьи бега борцов за светлое будущее Белоруссии
Тараканьи бега борцов за светлое будущее Белоруссии - РИА Новости, 04.08.2021
Тараканьи бега борцов за светлое будущее Белоруссии
По сведениям западных СМИ, белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая должна была вылететь из Токио в Варшаву, в последний момент пересела на рейс до РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:00
2021-08-04T10:30
авторы
олимпийские игры
варшава
вашингтон (город)
белоруссия
евросоюз
матеуш моравецкий
светлана тихановская
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По сведениям западных СМИ, белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая должна была вылететь из Токио в Варшаву, в последний момент пересела на рейс до Вены.И это после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал ей помощь и поддержку.Спортсменка, устроившая шоу из-за каприза, не желая выходить на ту дистанцию, на которую ее поставил тренерский совет делегации, получила "гуманитарную визу" от Варшавы и находилась "под охраной консульской службы Польши".Сообщение сопровождало фото вездесущего агентства Франс-Пресс: из ночного мрака Тимановская входит в посольскую дверь, из которой льется свет.С символикой тут все понятно, как и с пиар-сопровождением поведения, которое другим словом, как неспортивное, назвать нельзя.И те, кто сознательно раскручивает "бегство к свободе", знают это не хуже нас.Если бы французская/итальянская/нидерландская/португальская и любая другая западная легкоатлетка устроила публичную истерику на соревнованиях, тайно записав и предав гласности разговор с одним из членов национальной олимпийской делегации, а затем заявила, что ее затирают, унижают, подавляют и третируют, ее отправили бы домой первым рейсом.Без обсуждения причин и детализации обстоятельств.После чего такая искательница справедливости и правды стала бы фигуранткой дисциплинарного разбирательства и почти гарантированно была бы дисквалифицирована на многие годы, если не навсегда.Дальше она могла бы жаловаться в арбитраж Лозанны, Макрону, Меркель и всему мирозданию, чтобы окончательно получить клеймо городской сумасшедшей, с которой никто и никогда дело иметь не будет. Ни на стадионе, ни в жизни.Разглашение тайны разговора, обнародование тренерских установок, решений и рекомендаций — не просто недостаток воспитания, и тут ссылки на особенности психики не помогут.Это прямая дорога к бану в национальном спорте — и к сопровождающему этот бан общественному остракизму.Менее чем минутное неподчинение указанию главного тренера футбольной сборной Франции Дидье Дешана со стороны игрока команды Кингсли Комана, попавшее на видео, стоило последнему единодушного осуждения в прессе."Воля тренера — закон, решения тренера не обсуждаются, а выполняются!" — таков был тон дискуссии.Однако подобные правила — как писаные, так и неписаные — очевидно, не универсальны, и есть страны и спортсмены, к которым они, по мнению европейских медиа, применяться не будут никогда. Сами должны понимать почему.Это же Белоруссия! Где правит Лукашенко! Где "сплошные расправы и репрессии", где проходит редут битвы между прогрессом и всем самым свободным с "косностью и архаикой"!Озадаченный официальный представитель МОК Марк Адамс вертелся как уж на сковородке во время брифинга, чтобы и Олимпийскую хартию не нарушить, поскольку политику обсуждать не положено, и соблюсти политес в отношении "свободолюбивой" бегуньи.Разумеется, вылезли разнообразные деятели вроде экс-посла Белоруссии во Франции Латушко с призывами спасти "бунтарку из лап минского режима".Происходящее с Тимановской — яркая иллюстрация слов Гегеля, которые приводит Маркс в работе "18-е брюмера Луи Бонапарта" о повторении истории.Ровно год назад точно так же, как сейчас из спортсменки, "музу революции" лепили многочисленные западные политтехнологи и аффилированные с ними медиа из Светланы Тихановской.Ее представляли современной реинкарнацией героини полотна Жан-Луи Давида "Свобода на баррикадах" (минус обнаженная грудь и плюс брючный костюм цвета беж), будущим "либеральной Белоруссии", "победительницей страха и равнодушия".Средств на то, чтобы выдать конфузию, случившуюся с Тихановской на выборах, за ее викторию, потратили много.Но, по мысли тех, кто операцию по дестабилизации Белоруссии задумывал и воплощал, игра стоила свеч: западные бизнес-элиты и корпорации в случае успеха уже неоднократно использованного сценария (то есть организации государственного переворота по лекалам Майдана) получали практически неограниченный доступ и к важному стратегическому сырью (в первую очередь это калийная руда), и к промышленным мощностям по его переработке — почти задаром.Просто потому, что в результате манипуляции общественным мнением и провокаций им бы удалось сместить законную власть, заменив ее путчистами (и путчистками).Но этого не произошло.Лукашенко сумел в очень тяжелой ситуации сохранить стабильность внутри страны.Тогда, видя, что в самой Белоруссии сделать ничего не получится, попытались, придравшись к инциденту в небе над республикой, нейтрализовать белорусского производителя калия, введя против участников этого сегмента рынка секторальные санкции. На самом деле под шумок словес о свободе и справедливости происходило обычное для глобалистов устранение мощного конкурента.Тихановскую в этой кампании использовали, а потом выбросили, оставив ждать в лакейской.То, что эти лакейские находятся в Брюсселе, Париже и даже на самой Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, дело не меняет никак.Это те же подачки с барского плеча — от костюмов цвета беж до печенек в Овальном кабинете на аудиенции, длившейся менее десяти минут.Разумеется, в ближайшие дни экс-атлетка Тимановская и экс-кандидат в президенты Тихановская, а также экс-посол Латушко и другие "эксы" сделают заявления в пользу всего свободного и прекрасного против всего диктаторского и ужасного — в соответствии с написанными для них репликами в эпилоге этого фарса.Пока они еще на сцене, пока они еще нужны своим кукловодам.А вот когда в этих исполнителях нуждаться перестанут, их, как марионеток, сложат в сундук в кладовке и забудут навсегда.За примерами далеко ходить не надо: что там с Хуаном Гуаидо, этим "светочем венесуэльского протеста против нелегитимного узурпатора власти Николаса Мадуро"?Евросоюз Гуайдо ведь вначале как официального лидера страны признал, но, поскольку тот не оправдал ожиданий, а венесуэльцы не захотели новой волны мрака и хаоса, Брюссель свое признание дезавуировал.И тоже официально.Тараканьи бега, которыми, как нам рассказывают литературные классики, пробавлялись оказавшиеся не у дел эмигранты, и сегодня нашли своих адептов по обоим берегам Атлантики.Но вне зависимости, какой именно участник забега (на полтора метра — таковы правила) доберется первым до финиша, счет за неспортивное поведение — в политике ли, на Олимпиаде ли — придет обязательно, а зачастую с процентами.И уклониться от его оплаты точно не получится.
https://rsport.ria.ru/20210803/timanovskaya-1744165591.html
https://rsport.ria.ru/20210803/timanovskaya-1744145181.html
https://rsport.ria.ru/20210803/skandal-1744126220.html
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Елена Караева
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авторы, олимпийские игры, варшава, вашингтон (город), белоруссия, евросоюз, матеуш моравецкий, светлана тихановская, кристина тимановская
08:00 04.08.2021 (обновлено: 10:30 04.08.2021)
 

Тараканьи бега борцов за светлое будущее Белоруссии

© REUTERS / Issei KatoБелорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в аэропорту Токио
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в аэропорту Токио - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© REUTERS / Issei Kato
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Елена Караева
Елена Караева
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По сведениям западных СМИ, белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая должна была вылететь из Токио в Варшаву, в последний момент пересела на рейс до Вены.
И это после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал ей помощь и поддержку.
Спортсменка, устроившая шоу из-за каприза, не желая выходить на ту дистанцию, на которую ее поставил тренерский совет делегации, получила "гуманитарную визу" от Варшавы и находилась "под охраной консульской службы Польши".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Вчера, 14:44Олимпиада 2020
Премьер Польши пообещал Тимановской помощь и поддержку
Сообщение сопровождало фото вездесущего агентства Франс-Пресс: из ночного мрака Тимановская входит в посольскую дверь, из которой льется свет.
С символикой тут все понятно, как и с пиар-сопровождением поведения, которое другим словом, как неспортивное, назвать нельзя.
И те, кто сознательно раскручивает "бегство к свободе", знают это не хуже нас.
Если бы французская/итальянская/нидерландская/португальская и любая другая западная легкоатлетка устроила публичную истерику на соревнованиях, тайно записав и предав гласности разговор с одним из членов национальной олимпийской делегации, а затем заявила, что ее затирают, унижают, подавляют и третируют, ее отправили бы домой первым рейсом.
Без обсуждения причин и детализации обстоятельств.
© AFP 2021 / Yuki IwamuraБелорусская легкоатлетка Кристина Тимановская около посольства Польши в Токио
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская около в посольства Польши в Токио - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AFP 2021 / Yuki Iwamura
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская около посольства Польши в Токио
После чего такая искательница справедливости и правды стала бы фигуранткой дисциплинарного разбирательства и почти гарантированно была бы дисквалифицирована на многие годы, если не навсегда.
Дальше она могла бы жаловаться в арбитраж Лозанны, Макрону, Меркель и всему мирозданию, чтобы окончательно получить клеймо городской сумасшедшей, с которой никто и никогда дело иметь не будет. Ни на стадионе, ни в жизни.
Разглашение тайны разговора, обнародование тренерских установок, решений и рекомендаций — не просто недостаток воспитания, и тут ссылки на особенности психики не помогут.
Это прямая дорога к бану в национальном спорте — и к сопровождающему этот бан общественному остракизму.
Менее чем минутное неподчинение указанию главного тренера футбольной сборной Франции Дидье Дешана со стороны игрока команды Кингсли Комана, попавшее на видео, стоило последнему единодушного осуждения в прессе.
"Воля тренера — закон, решения тренера не обсуждаются, а выполняются!" — таков был тон дискуссии.
Кристина Тимановская - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 13:04Олимпиада 2020
Тимановская призвала ввести санкции против тренера и провести расследование
Однако подобные правила — как писаные, так и неписаные — очевидно, не универсальны, и есть страны и спортсмены, к которым они, по мнению европейских медиа, применяться не будут никогда.
Сами должны понимать почему.
Это же Белоруссия! Где правит Лукашенко! Где "сплошные расправы и репрессии", где проходит редут битвы между прогрессом и всем самым свободным с "косностью и архаикой"!
Озадаченный официальный представитель МОК Марк Адамс вертелся как уж на сковородке во время брифинга, чтобы и Олимпийскую хартию не нарушить, поскольку политику обсуждать не положено, и соблюсти политес в отношении "свободолюбивой" бегуньи.
Разумеется, вылезли разнообразные деятели вроде экс-посла Белоруссии во Франции Латушко с призывами спасти "бунтарку из лап минского режима".
Кристина Тимановская - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 11:36Олимпиада 2020
Белорусская легкоатлетка рассказала о странностях в поведении Тимановской
Происходящее с Тимановской — яркая иллюстрация слов Гегеля, которые приводит Маркс в работе "18-е брюмера Луи Бонапарта" о повторении истории.
Ровно год назад точно так же, как сейчас из спортсменки, "музу революции" лепили многочисленные западные политтехнологи и аффилированные с ними медиа из Светланы Тихановской.
Ее представляли современной реинкарнацией героини полотна Жан-Луи Давида "Свобода на баррикадах" (минус обнаженная грудь и плюс брючный костюм цвета беж), будущим "либеральной Белоруссии", "победительницей страха и равнодушия".
Средств на то, чтобы выдать конфузию, случившуюся с Тихановской на выборах, за ее викторию, потратили много.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Но, по мысли тех, кто операцию по дестабилизации Белоруссии задумывал и воплощал, игра стоила свеч: западные бизнес-элиты и корпорации в случае успеха уже неоднократно использованного сценария (то есть организации государственного переворота по лекалам Майдана) получали практически неограниченный доступ и к важному стратегическому сырью (в первую очередь это калийная руда), и к промышленным мощностям по его переработке — почти задаром.
Просто потому, что в результате манипуляции общественным мнением и провокаций им бы удалось сместить законную власть, заменив ее путчистами (и путчистками).
Но этого не произошло.
Лукашенко сумел в очень тяжелой ситуации сохранить стабильность внутри страны.
Тогда, видя, что в самой Белоруссии сделать ничего не получится, попытались, придравшись к инциденту в небе над республикой, нейтрализовать белорусского производителя калия, введя против участников этого сегмента рынка секторальные санкции. На самом деле под шумок словес о свободе и справедливости происходило обычное для глобалистов устранение мощного конкурента.
Тихановскую в этой кампании использовали, а потом выбросили, оставив ждать в лакейской.
То, что эти лакейские находятся в Брюсселе, Париже и даже на самой Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, дело не меняет никак.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 11:52Протесты в Белоруссии
В Госдуме оценили итоги встречи Тихановской с Байденом
Это те же подачки с барского плеча — от костюмов цвета беж до печенек в Овальном кабинете на аудиенции, длившейся менее десяти минут.
Разумеется, в ближайшие дни экс-атлетка Тимановская и экс-кандидат в президенты Тихановская, а также экс-посол Латушко и другие "эксы" сделают заявления в пользу всего свободного и прекрасного против всего диктаторского и ужасного — в соответствии с написанными для них репликами в эпилоге этого фарса.
Пока они еще на сцене, пока они еще нужны своим кукловодам.
А вот когда в этих исполнителях нуждаться перестанут, их, как марионеток, сложат в сундук в кладовке и забудут навсегда.
За примерами далеко ходить не надо: что там с Хуаном Гуаидо, этим "светочем венесуэльского протеста против нелегитимного узурпатора власти Николаса Мадуро"?
Евросоюз Гуайдо ведь вначале как официального лидера страны признал, но, поскольку тот не оправдал ожиданий, а венесуэльцы не захотели новой волны мрака и хаоса, Брюссель свое признание дезавуировал.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, во время выступления на митинге в Каракасе
Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны во время выступления на митинге в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, во время выступления на митинге в Каракасе
И тоже официально.
Тараканьи бега, которыми, как нам рассказывают литературные классики, пробавлялись оказавшиеся не у дел эмигранты, и сегодня нашли своих адептов по обоим берегам Атлантики.
Но вне зависимости, какой именно участник забега (на полтора метра — таковы правила) доберется первым до финиша, счет за неспортивное поведение — в политике ли, на Олимпиаде ли — придет обязательно, а зачастую с процентами.
И уклониться от его оплаты точно не получится.
 
АвторыОлимпийские игрыВаршаваВашингтон (город)БелоруссияЕвросоюзМатеуш МоравецкийСветлана ТихановскаяКристина Тимановская
 
 
Политика
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