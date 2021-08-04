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В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома

В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома - РИА Новости, 04.08.2021

В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома

Четверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке, сообщает ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:29

2021-08-04T15:29

2021-08-04T15:29

хорошие новости

происшествия

ардатовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Четверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке, сообщает ГУМЧС России по республике.Сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Лесозавод Ардатовского района поступило 3 августа в 1.27.Кроме того, подростки выгнали скот со двора в безопасное место, после чего с помощью подручных средств начали тушить пожар. В это время к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения."Героями оказались: Сергей Кабаев 2004 года рождения, Денис Моисеев 2006 года рождения, Вадим Бутяйкин 2005 года рождения и Андрей Федоров 2004 года рождения", - указали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления, информация об отважном поступке мордовских подростков будет представлена в МЧС России для их награждения.

https://ria.ru/20210723/pozhar-1742475769.html

ардатовский район

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ардатовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия