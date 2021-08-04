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Хорошие новости
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В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома - РИА Новости, 04.08.2021
В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
Четверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке, сообщает ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:29
2021-08-04T15:29
хорошие новости
происшествия
ардатовский район
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Четверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке, сообщает ГУМЧС России по республике.Сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Лесозавод Ардатовского района поступило 3 августа в 1.27.Кроме того, подростки выгнали скот со двора в безопасное место, после чего с помощью подручных средств начали тушить пожар. В это время к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения."Героями оказались: Сергей Кабаев 2004 года рождения, Денис Моисеев 2006 года рождения, Вадим Бутяйкин 2005 года рождения и Андрей Федоров 2004 года рождения", - указали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления, информация об отважном поступке мордовских подростков будет представлена в МЧС России для их награждения.
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происшествия, ардатовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
15:29 04.08.2021
 
В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома

ГУМЧС: четверо подростков спасли людей из горящего дома в мордовском поселке Лесозавод

© Фото : ГУ МЧС России по Республике МордовияЧетверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке Лесозавод
Четверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке Лесозавод - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Четверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке, сообщает ГУМЧС России по республике.
Сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Лесозавод Ардатовского района поступило 3 августа в 1.27.
"Четверо ребят, гуляя ночью около Дома культуры, увидели дым и зарево от огня и не раздумывая побежали к месту. Оказалось, что горит дом, хозяева находились внутри и спали, ничего не подозревая. Ребята незамедлительно вызвали пожарных. Огонь распространялся очень быстро. Юноши, не растерявшись, начали стучать по окнам, чтобы разбудить жильцов дома", - говорится в сообщении.
Кроме того, подростки выгнали скот со двора в безопасное место, после чего с помощью подручных средств начали тушить пожар. В это время к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения.
"Героями оказались: Сергей Кабаев 2004 года рождения, Денис Моисеев 2006 года рождения, Вадим Бутяйкин 2005 года рождения и Андрей Федоров 2004 года рождения", - указали в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления, информация об отважном поступке мордовских подростков будет представлена в МЧС России для их награждения.
В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Хорошие новостиПроисшествияАрдатовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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