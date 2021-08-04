В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
ГУМЧС: четверо подростков спасли людей из горящего дома в мордовском поселке Лесозавод
© Фото : ГУ МЧС России по Республике МордовияЧетверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке Лесозавод
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Четверо юношей в возрасте от 15 до 17 лет спасли жителей горящего дома в мордовском поселке, сообщает ГУМЧС России по республике.
Сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Лесозавод Ардатовского района поступило 3 августа в 1.27.
"Четверо ребят, гуляя ночью около Дома культуры, увидели дым и зарево от огня и не раздумывая побежали к месту. Оказалось, что горит дом, хозяева находились внутри и спали, ничего не подозревая. Ребята незамедлительно вызвали пожарных. Огонь распространялся очень быстро. Юноши, не растерявшись, начали стучать по окнам, чтобы разбудить жильцов дома", - говорится в сообщении.
Кроме того, подростки выгнали скот со двора в безопасное место, после чего с помощью подручных средств начали тушить пожар. В это время к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения.
"Героями оказались: Сергей Кабаев 2004 года рождения, Денис Моисеев 2006 года рождения, Вадим Бутяйкин 2005 года рождения и Андрей Федоров 2004 года рождения", - указали в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления, информация об отважном поступке мордовских подростков будет представлена в МЧС России для их награждения.