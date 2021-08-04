https://ria.ru/20210804/smartfon-1744288646.html

Технологии и дизайн: в России представили смартфон Huawei nova 8

Технологии и дизайн: в России представили смартфон Huawei nova 8 - РИА Новости, 04.08.2021

Технологии и дизайн: в России представили смартфон Huawei nova 8

Компания Huawei объявила о запуске в России смартфона Huawei nova 8. Это стартовая модель новой серии: больше телефонов появится в ближайшие несколько месяцев... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:42

2021-08-04T10:42

2021-08-04T12:28

технологии

huawei technologies

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Компания Huawei объявила о запуске в России смартфона Huawei nova 8. Это стартовая модель новой серии: больше телефонов появится в ближайшие несколько месяцев. Серию отличает запоминающийся дизайн, продвинутая камера и передовые технологии.Сияющий внешний видСмартфон выполнен из стекла и металла — Huawei nova 8 получился тонким (7,64 миллиметра) и легким (169 грамма) устройством. Такие габариты снижают риск появления боли в запястье, если смартфон долго находится в поднятой руке, когда пользователь смотрит видео, листает соцсети, записывает влог или играет.Дизайнеры Huawei оригинально вписали систему камер в заднюю панель. Модуль имеет многоуровневую круглую форму, и производитель сравнивает такое решение с образом зеркальной фотокамеры и кольцами Сатурна.Доступная расцветка — "пудровый розовый" оттенок. Он использован в серии nova впервые и является универсальным, удачно сочетаясь с любой одеждой.Смартфон получил 6,57-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления кадров до 90 Гц, благодаря чему интерфейс nova 8 выглядит плавным. При этом частота дискретизации сенсорной панели составляет 240 Гц, что пригодится в графических программах и мобильных играх. Высокая плотность пикселей и поддержка стандарта HDR10 выводят дисплей Huawei nova 8 на очень высокий уровень качества изображения.Хай-тек с комфортомЗа производительность Huawei nova 8 отвечает процессор Kirin 820E, изготовленный по семинанометровому технологическому процессу. За графику – шестиядерный видеоускоритель Mali-G57. На борту смартфона 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Модель получила полный набор современных интерфейсов.Huawei nova 8 оснащен основной камерой с четырьмя датчиками. Главный модуль имеет разрешение 64 МП, сверхширокоугольный — 8 МП, макрообъектив и ToF-модуль для снимков с эффектом боке — 2 МП. Повышенная чувствительность матрицы позволяет делать яркие и четкие снимки даже при недостаточном освещении. Сверхширокоугольный объектив вместе с умным алгоритмом помогают создавать максимально пропорциональные широкоугольные фото без оптических искажений по краям кадра.Смартфон умеет записывать ролики в разрешении 4K, а также совмещать в одном видео сразу несколько планов: например, общий и крупный.Фронтальная камера расположена по центру экрана и имеет разрешение 32 МП. Она отличается улучшенным режимом ночных суперселфи и интеллектуальным алгоритмом удаления бликов.Новинка оснащена сверхбыстрой зарядкой мощностью 66 Вт: комплектный блок питания способен зарядить аккумулятор nova 8 на 100 процентов всего за 35 минут, а четверти часа хватит, чтобы запитать смартфон до 60 процентов.Экосистема HuaweiНа смартфон установлена ОС Android с интерфейсом EMUI 12 и предустановленным магазином приложений AppGallery. Фирменной фишкой Huawei nova 8 стал режим "Мультискрин", с помощью которого легко установить сопряжение с ноутбуком или планшетом Huawei, передать проекцию сразу нескольких мессенджеров на более широкий экран, перетащить файлы с одного устройства на другое.Huawei nova 8 совместим с многочисленными аксессуарами компании. Соединив гаджеты в единую экосистему, можно оставаться на связи даже не беря в руки смартфон. Например, принять звонок с наушников, прочитать уведомление на экране умных часов, а видеоконференцию запустить на планшете.Предварительный заказ на новый смартфон Huawei nova 8 в России можно оформить с 10 августа. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 39 999 рублей.

https://ria.ru/20210729/huawei-1743470781.html

https://ria.ru/20210708/harmony-1740307190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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