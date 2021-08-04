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Слуцкий обвинил ОБСЕ в двойных стандартах
Слуцкий обвинил ОБСЕ в двойных стандартах - РИА Новости, 04.08.2021
Слуцкий обвинил ОБСЕ в двойных стандартах
Отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России в качестве международных наблюдателей выдержан в духе двойных стандартов, это решение можно считать... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:56
2021-08-04T18:56
2021-08-04T22:18
в мире
сша
госдума рф
обсе
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России в качестве международных наблюдателей выдержан в духе двойных стандартов, это решение можно считать политизированным, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."На мой взгляд, это своего рода показательный демарш. Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов", — заявил Слуцкий.Он подчеркнул, что группа наблюдателей на выборах президента в США состояла из 30 человек и 11 экспертов. "Россия же предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и десяти от ПА ОБСЕ. Согласитесь, это почти в два раза больше", — сказал Слуцкий."Поэтому данное решение, скорее всего, можно считать политизированным. Тем более что в соответствующей просьбе с российской стороны говорилось исключительно о санитарных нормах, а не об ограничениях по каким-то другим причинам. Конечно, на самих выборах это никак не отразится, они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами", — заключил политик.
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в мире, сша, госдума рф, обсе, леонид слуцкий (политик), россия
18:56 04.08.2021 (обновлено: 22:18 04.08.2021)
Слуцкий обвинил ОБСЕ в двойных стандартах
Депутат Слуцкий: решение ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму — это политизация
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Отказ ОБСЕ
присутствовать на выборах в России
в качестве международных наблюдателей выдержан в духе двойных стандартов, это решение можно считать политизированным, заявил журналистам председатель комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
.
Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
"На мой взгляд, это своего рода показательный демарш. Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов", — заявил Слуцкий.
Он подчеркнул, что группа наблюдателей на выборах президента в США
состояла из 30 человек и 11 экспертов. "Россия же предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ
ОБСЕ и десяти от ПА ОБСЕ. Согласитесь, это почти в два раза больше", — сказал Слуцкий.
"Поэтому данное решение, скорее всего, можно считать политизированным. Тем более что в соответствующей просьбе с российской стороны говорилось исключительно о санитарных нормах, а не об ограничениях по каким-то другим причинам. Конечно, на самих выборах это никак не отразится, они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами", — заключил политик.