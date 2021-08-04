https://ria.ru/20210804/slutskiy-1744399401.html

Слуцкий обвинил ОБСЕ в двойных стандартах

Слуцкий обвинил ОБСЕ в двойных стандартах - РИА Новости, 04.08.2021

Слуцкий обвинил ОБСЕ в двойных стандартах

Отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России в качестве международных наблюдателей выдержан в духе двойных стандартов, это решение можно считать... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:56

2021-08-04T18:56

2021-08-04T22:18

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россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России в качестве международных наблюдателей выдержан в духе двойных стандартов, это решение можно считать политизированным, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."На мой взгляд, это своего рода показательный демарш. Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов", — заявил Слуцкий.Он подчеркнул, что группа наблюдателей на выборах президента в США состояла из 30 человек и 11 экспертов. "Россия же предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и десяти от ПА ОБСЕ. Согласитесь, это почти в два раза больше", — сказал Слуцкий."Поэтому данное решение, скорее всего, можно считать политизированным. Тем более что в соответствующей просьбе с российской стороны говорилось исключительно о санитарных нормах, а не об ограничениях по каким-то другим причинам. Конечно, на самих выборах это никак не отразится, они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами", — заключил политик.

https://ria.ru/20210804/vybory-1744388396.html

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в мире, сша, госдума рф, обсе, леонид слуцкий (политик), россия