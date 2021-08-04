https://ria.ru/20210804/sinkhronistki-1744343898.html
Российские синхронистки принесли России еще одно золото Олимпиады
Российские синхронистки принесли России еще одно золото Олимпиады - РИА Новости, 04.08.2021
Российские синхронистки принесли России еще одно золото Олимпиады
Российский дуэт Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото Олимпиады в синхронном плавании. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:43
2021-08-04T14:43
2021-08-04T15:17
олимпийские игры
светлана ромашина
светлана колесниченко
синхронное плавание
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский дуэт Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото Олимпиады в синхронном плавании.В сумме они набрали за техническую и произвольную программы 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000).Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронза досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук (189,4620).Для Ромашиной это шестое олимпийское золото в карьере. Она стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания, превзойдя достижение Натальи Ищенко и Анастасии Давыдовой, на счету которых пять побед на Олимпиадах.После выступления Ромашина заявила, что это ее финальные Олимпийские игры."Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?" — сказала спортсменка РИА Новости.Она добавила, что хочет родить второго ребенка.Первый олимпийский титул Ромашина завоевала в Пекине-2008 в составе команды, а в Лондоне-2012 и в Рио-2016 побеждала по два раза. В Токио ей предстоит еще один старт — в групповых соревнованиях, где россиянки также считаются фаворитками.В активе сборной России теперь 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград Игр в Токио.
https://rsport.ria.ru/20210804/romashina-1744347066.html
https://rsport.ria.ru/20210803/olimpiada-1744220031.html
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олимпийские игры, светлана ромашина, светлана колесниченко, синхронное плавание
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Российский дуэт Светлана Ромашина
и Светлана Колесниченко
завоевали золото Олимпиады в синхронном плавании.
В сумме они набрали за техническую и произвольную программы 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000).
Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронза досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук (189,4620).
Для Ромашиной это шестое олимпийское золото в карьере. Она стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания, превзойдя достижение Натальи Ищенко
и Анастасии Давыдовой
, на счету которых пять побед на Олимпиадах.
После выступления Ромашина заявила, что это ее финальные Олимпийские игры.
"Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?" — сказала спортсменка РИА Новости.
Она добавила, что хочет родить второго ребенка.
Первый олимпийский титул Ромашина завоевала в Пекине-2008 в составе команды, а в Лондоне-2012 и в Рио-2016 побеждала по два раза. В Токио ей предстоит еще один старт — в групповых соревнованиях, где россиянки также считаются фаворитками.
В активе сборной России
теперь 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград Игр в Токио
.