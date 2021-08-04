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Мосгоризбирком подтвердил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты ГД
Мосгоризбирком подтвердил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты ГД - РИА Новости, 04.08.2021
Мосгоризбирком подтвердил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты ГД
Член партии "Яблоко", псковский парламентарий Лев Шлосберг зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу №207 в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:13
2021-08-04T11:13
политика
москва
госдума рф
яблоко
выборы в государственную думу
лев шлосберг
мосгоризбирком
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Член партии "Яблоко", псковский парламентарий Лев Шлосберг зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу №207 в Москве, сообщил РИА Новости зампред горизбиркома Дмитрий Реут.Во вторник избирком Псковской области сообщил, что Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты областного собрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность. В то же время Шлосберг написал в своем блоге, что окружная избирательная комиссия в Москве по одномандатному избирательному округу 207 (Ховринскому) зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы. Решение о снятии с выборов в Псковской области будет обжаловано, заявил политик РИА Новости."Да, Лев Маркович Шлосберг действительно зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Соответствующее решение было принято в окружной избирательной комиссии в Москве по одномандатному избирательному округу 207", - сообщил зампред Мосгоризбиркома.
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политика, москва, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, лев шлосберг, мосгоризбирком
11:13 04.08.2021
 
Мосгоризбирком подтвердил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты ГД

Зампред Мосгоризбиркома Реут: член "Яблока" Шлосберг зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛев Шлосберг на съезде партии "Яблоко". Архивное фото
Лев Шлосберг на съезде партии Яблоко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Член партии "Яблоко", псковский парламентарий Лев Шлосберг зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу №207 в Москве, сообщил РИА Новости зампред горизбиркома Дмитрий Реут.
Кирилл Гончаров - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 23:52
Кандидата в депутаты от "Яблока" задержали в Москве
Во вторник избирком Псковской области сообщил, что Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты областного собрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность. В то же время Шлосберг написал в своем блоге, что окружная избирательная комиссия в Москве по одномандатному избирательному округу 207 (Ховринскому) зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы. Решение о снятии с выборов в Псковской области будет обжаловано, заявил политик РИА Новости.
"Да, Лев Маркович Шлосберг действительно зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Соответствующее решение было принято в окружной избирательной комиссии в Москве по одномандатному избирательному округу 207", - сообщил зампред Мосгоризбиркома.
 
ПолитикаМоскваГосдума РФЯблокоВыборы в Государственную думуЛев ШлосбергМосгоризбирком
 
 
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