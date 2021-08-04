https://ria.ru/20210804/shlosberg-1744297284.html

Мосгоризбирком подтвердил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты ГД

Мосгоризбирком подтвердил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты ГД - РИА Новости, 04.08.2021

Мосгоризбирком подтвердил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты ГД

Член партии "Яблоко", псковский парламентарий Лев Шлосберг зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу №207 в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:13

2021-08-04T11:13

2021-08-04T11:13

политика

москва

госдума рф

яблоко

выборы в государственную думу

лев шлосберг

мосгоризбирком

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Член партии "Яблоко", псковский парламентарий Лев Шлосберг зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу №207 в Москве, сообщил РИА Новости зампред горизбиркома Дмитрий Реут.Во вторник избирком Псковской области сообщил, что Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты областного собрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность. В то же время Шлосберг написал в своем блоге, что окружная избирательная комиссия в Москве по одномандатному избирательному округу 207 (Ховринскому) зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы. Решение о снятии с выборов в Псковской области будет обжаловано, заявил политик РИА Новости."Да, Лев Маркович Шлосберг действительно зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Соответствующее решение было принято в окружной избирательной комиссии в Москве по одномандатному избирательному округу 207", - сообщил зампред Мосгоризбиркома.

https://ria.ru/20210726/yabloko-1743017540.html

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политика, москва, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, лев шлосберг, мосгоризбирком