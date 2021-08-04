https://ria.ru/20210804/ryazan-1744395284.html

Любимов: капремонт школ в Рязанской области завершится в течение пяти лет

Любимов: капремонт школ в Рязанской области завершится в течение пяти лет - РИА Новости, 04.08.2021

Любимов: капремонт школ в Рязанской области завершится в течение пяти лет

Все школы в Рязанской области, нуждающиеся в капитальном ремонте, будут отремонтированы в течение пяти лет, заявил губернатор Николай Любимов на строительной... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:41

2021-08-04T18:41

2021-08-04T18:41

рязанская область

общество

рязанская область

москва

николай любимов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155794/67/1557946709_0:7:2836:1602_1920x0_80_0_0_79a3a59e7ff5788c03245610ba7c5ef1.jpg

РЯЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Все школы в Рязанской области, нуждающиеся в капитальном ремонте, будут отремонтированы в течение пяти лет, заявил губернатор Николай Любимов на строительной площадки в районе Кальное, где по национальному проекту "Образование" строится новая школа.Любимов отметил, что ежегодно на протяжении порядка трех лет, помимо плановых средств на капитальный ремонт школ, в Рязанской области выделяются дополнительные средства из резервного фонда регионального правительства. Однако и это не позволяет оперативно привести в порядок все те объекты, которые в этом нуждаются. В текущем году предусмотрен капитальный ремонт только двух образовательных учреждений, при том, что капремонт требуется провести в 52 школах. По словам Любимова, существенно изменить ситуацию позволит решение президента о подготовке специальной программы капитального ремонта школ."Все регионы в одночасье решить эту проблему не могут. Поэтому президент дал поручение – оно уже выполняется. Стали известны условия, при которых можно войти в программу, и мы это сделаем обязательно. В течение пяти лет все школы, нуждающиеся в капремонте, порядка 18% школ области, будут отремонтированы с помощью тех федеральных средств, которые пойдут в регионы по поручению президента", – подчеркнул Любимов.Губернатор добавил, что вся необходимая для этого работа в Рязанской области оперативно проведена: сформирован и направлен в Москву реестр школ, нуждающихся в капитальном ремонте. В него включено 52 организации."Уверен, что все эти школы за время действия программы будут приведены в полный порядок", – отметил губернатор.По его словам, в регионе также ведутся текущие ремонтные работы школ – приводятся в порядок спортзалы и пищеблоки, кровля, выполняются косметические виды работ."То, что необходимо делать сегодня и завтра, мы будем делать обязательно для того, чтобы школьники ежегодно 1 сентября приходили в обновленные, отремонтированные, с хорошими условиями для обучения школы", – сказал Любимов.

https://ria.ru/20210723/medpomosch-1742570573.html

https://ria.ru/20210723/komfort-1742586801.html

рязанская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рязанская область, москва, николай любимов, россия