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Рязанская область
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Любимов: капремонт школ в Рязанской области завершится в течение пяти лет
Любимов: капремонт школ в Рязанской области завершится в течение пяти лет - РИА Новости, 04.08.2021
Любимов: капремонт школ в Рязанской области завершится в течение пяти лет
Все школы в Рязанской области, нуждающиеся в капитальном ремонте, будут отремонтированы в течение пяти лет, заявил губернатор Николай Любимов на строительной... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:41
2021-08-04T18:41
рязанская область
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москва
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Все школы в Рязанской области, нуждающиеся в капитальном ремонте, будут отремонтированы в течение пяти лет, заявил губернатор Николай Любимов на строительной площадки в районе Кальное, где по национальному проекту "Образование" строится новая школа.Любимов отметил, что ежегодно на протяжении порядка трех лет, помимо плановых средств на капитальный ремонт школ, в Рязанской области выделяются дополнительные средства из резервного фонда регионального правительства. Однако и это не позволяет оперативно привести в порядок все те объекты, которые в этом нуждаются. В текущем году предусмотрен капитальный ремонт только двух образовательных учреждений, при том, что капремонт требуется провести в 52 школах. По словам Любимова, существенно изменить ситуацию позволит решение президента о подготовке специальной программы капитального ремонта школ."Все регионы в одночасье решить эту проблему не могут. Поэтому президент дал поручение – оно уже выполняется. Стали известны условия, при которых можно войти в программу, и мы это сделаем обязательно. В течение пяти лет все школы, нуждающиеся в капремонте, порядка 18% школ области, будут отремонтированы с помощью тех федеральных средств, которые пойдут в регионы по поручению президента", – подчеркнул Любимов.Губернатор добавил, что вся необходимая для этого работа в Рязанской области оперативно проведена: сформирован и направлен в Москву реестр школ, нуждающихся в капитальном ремонте. В него включено 52 организации."Уверен, что все эти школы за время действия программы будут приведены в полный порядок", – отметил губернатор.По его словам, в регионе также ведутся текущие ремонтные работы школ – приводятся в порядок спортзалы и пищеблоки, кровля, выполняются косметические виды работ."То, что необходимо делать сегодня и завтра, мы будем делать обязательно для того, чтобы школьники ежегодно 1 сентября приходили в обновленные, отремонтированные, с хорошими условиями для обучения школы", – сказал Любимов.
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общество, рязанская область, москва, николай любимов, россия
18:41 04.08.2021
 
Любимов: капремонт школ в Рязанской области завершится в течение пяти лет

Губернатор Любимов: капремонт школ в Рязанской области завершится в течение пяти лет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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РЯЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Все школы в Рязанской области, нуждающиеся в капитальном ремонте, будут отремонтированы в течение пяти лет, заявил губернатор Николай Любимов на строительной площадки в районе Кальное, где по национальному проекту "Образование" строится новая школа.
Любимов отметил, что ежегодно на протяжении порядка трех лет, помимо плановых средств на капитальный ремонт школ, в Рязанской области выделяются дополнительные средства из резервного фонда регионального правительства. Однако и это не позволяет оперативно привести в порядок все те объекты, которые в этом нуждаются. В текущем году предусмотрен капитальный ремонт только двух образовательных учреждений, при том, что капремонт требуется провести в 52 школах. По словам Любимова, существенно изменить ситуацию позволит решение президента о подготовке специальной программы капитального ремонта школ.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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"Все регионы в одночасье решить эту проблему не могут. Поэтому президент дал поручение – оно уже выполняется. Стали известны условия, при которых можно войти в программу, и мы это сделаем обязательно. В течение пяти лет все школы, нуждающиеся в капремонте, порядка 18% школ области, будут отремонтированы с помощью тех федеральных средств, которые пойдут в регионы по поручению президента", – подчеркнул Любимов.
Губернатор добавил, что вся необходимая для этого работа в Рязанской области оперативно проведена: сформирован и направлен в Москву реестр школ, нуждающихся в капитальном ремонте. В него включено 52 организации.
"Уверен, что все эти школы за время действия программы будут приведены в полный порядок", – отметил губернатор.
По его словам, в регионе также ведутся текущие ремонтные работы школ – приводятся в порядок спортзалы и пищеблоки, кровля, выполняются косметические виды работ.
"То, что необходимо делать сегодня и завтра, мы будем делать обязательно для того, чтобы школьники ежегодно 1 сентября приходили в обновленные, отремонтированные, с хорошими условиями для обучения школы", – сказал Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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