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В Геленджике двух полицейских объявили в розыск за вымогательство
В Геленджике двух полицейских объявили в розыск за вымогательство - РИА Новости, 04.08.2021
В Геленджике двух полицейских объявили в розыск за вымогательство
Двое оперуполномоченных из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, скрылись и объявлены в розыск, РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:13
2021-08-04T13:17
происшествия
краснодарский край
геленджик
скр
россия
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Двое оперуполномоченных из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, скрылись и объявлены в розыск, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.Претензии к оперативникам возникли после инцидента, который, по данным следствия, имел место в июле."Оперуполномоченные полиции на улице преградили движение автомобилю, в котором находились два представителя строительной компании. Один из подозреваемых открыл водительскую дверь и вывел водителя на улицу, после чего необоснованно причинил физическую силу, отчего тот упал, а после применил в отношении не оказывавшего сопротивление мужчины спецсредства. Затем подозреваемые доставили обоих мужчин в отдел полиции, где в отсутствие законных оснований удерживали, вымогая денежные средства", - добавляется в релизе.По данным СУСК, полицейские, угрожая мужчинам, потребовали передать им 1,7 миллиона рублей. Один из потерпевших передал часть денег, обналичив карту, остальное передала знакомому подозреваемых, после чего потерпевшие были отпущены. Затем они обратились в правоохранительные органы."В связи с тем, что подозреваемые скрылись от органов следствия, они объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении СУСК.Уточняется, что действиям подозреваемых будет дана правовая оценка также в части получения ими денежных средств.Один из местных Telegram-каналов сообщил в среду, что здание геленджикской полиции на улице Горького оцеплено - по данным другого канала, там проводятся обыски. В пресс-службе регионального главка МВД агентству это не подтвердили, сообщив о проведении внутренней проверки сотрудников, организованной начальником городского отдела полиции.
https://ria.ru/20210803/voronezh-1744183217.html
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происшествия, краснодарский край, геленджик, скр, россия
13:13 04.08.2021 (обновлено: 13:17 04.08.2021)
 
В Геленджике двух полицейских объявили в розыск за вымогательство

СК объявил в розыск двух оперуполномоченных из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Двое оперуполномоченных из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, скрылись и объявлены в розыск, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю на основании материалов, предоставленных УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Геленджику. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п."в" ч. 3 ст.286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Претензии к оперативникам возникли после инцидента, который, по данным следствия, имел место в июле.
"Оперуполномоченные полиции на улице преградили движение автомобилю, в котором находились два представителя строительной компании. Один из подозреваемых открыл водительскую дверь и вывел водителя на улицу, после чего необоснованно причинил физическую силу, отчего тот упал, а после применил в отношении не оказывавшего сопротивление мужчины спецсредства. Затем подозреваемые доставили обоих мужчин в отдел полиции, где в отсутствие законных оснований удерживали, вымогая денежные средства", - добавляется в релизе.
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По данным СУСК, полицейские, угрожая мужчинам, потребовали передать им 1,7 миллиона рублей. Один из потерпевших передал часть денег, обналичив карту, остальное передала знакомому подозреваемых, после чего потерпевшие были отпущены. Затем они обратились в правоохранительные органы.
"В связи с тем, что подозреваемые скрылись от органов следствия, они объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении СУСК.
Уточняется, что действиям подозреваемых будет дана правовая оценка также в части получения ими денежных средств.
Один из местных Telegram-каналов сообщил в среду, что здание геленджикской полиции на улице Горького оцеплено - по данным другого канала, там проводятся обыски. В пресс-службе регионального главка МВД агентству это не подтвердили, сообщив о проведении внутренней проверки сотрудников, организованной начальником городского отдела полиции.
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