https://ria.ru/20210804/rozysk-1744324098.html

В Геленджике двух полицейских объявили в розыск за вымогательство

В Геленджике двух полицейских объявили в розыск за вымогательство - РИА Новости, 04.08.2021

В Геленджике двух полицейских объявили в розыск за вымогательство

Двое оперуполномоченных из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, скрылись и объявлены в розыск, РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:13

2021-08-04T13:13

2021-08-04T13:17

происшествия

краснодарский край

геленджик

скр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Двое оперуполномоченных из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, скрылись и объявлены в розыск, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.Претензии к оперативникам возникли после инцидента, который, по данным следствия, имел место в июле."Оперуполномоченные полиции на улице преградили движение автомобилю, в котором находились два представителя строительной компании. Один из подозреваемых открыл водительскую дверь и вывел водителя на улицу, после чего необоснованно причинил физическую силу, отчего тот упал, а после применил в отношении не оказывавшего сопротивление мужчины спецсредства. Затем подозреваемые доставили обоих мужчин в отдел полиции, где в отсутствие законных оснований удерживали, вымогая денежные средства", - добавляется в релизе.По данным СУСК, полицейские, угрожая мужчинам, потребовали передать им 1,7 миллиона рублей. Один из потерпевших передал часть денег, обналичив карту, остальное передала знакомому подозреваемых, после чего потерпевшие были отпущены. Затем они обратились в правоохранительные органы."В связи с тем, что подозреваемые скрылись от органов следствия, они объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении СУСК.Уточняется, что действиям подозреваемых будет дана правовая оценка также в части получения ими денежных средств.Один из местных Telegram-каналов сообщил в среду, что здание геленджикской полиции на улице Горького оцеплено - по данным другого канала, там проводятся обыски. В пресс-службе регионального главка МВД агентству это не подтвердили, сообщив о проведении внутренней проверки сотрудников, организованной начальником городского отдела полиции.

https://ria.ru/20210803/voronezh-1744183217.html

https://ria.ru/20210721/vzyatka-1742267619.html

краснодарский край

геленджик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, геленджик, скр, россия